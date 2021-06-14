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Протасевич заявил, что уважает Лукашенко за стойкость
Протасевич заявил, что уважает Лукашенко за стойкость - РИА Новости, 14.06.2021
Протасевич заявил, что уважает Лукашенко за стойкость
Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что по-прежнему не намерен становиться... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:13
2021-06-14T17:13
софия сапега
роман протасевич
россия
ryanair
александр лукашенко
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что по-прежнему не намерен становиться сторонником белорусского президента Александра Лукашенко, но уважает его за "стойкость перед натиском"."Я не изменил своих политических взглядов. Я могу честно и открыто сказать перед всеми камерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента", - сказал он на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД&nbsp; по ситуации с Ryanair.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736966375.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210614/belorussiya-1736963876.html
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софия сапега, роман протасевич, россия, ryanair, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, в мире
Протасевич заявил, что уважает Лукашенко за стойкость
17:13 14.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Протасевич заявил, что уважает Александра Лукашенко за стойкость

Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что по-прежнему не намерен становиться сторонником белорусского президента Александра Лукашенко, но уважает его за "стойкость перед натиском".
"Я не изменил своих политических взглядов. Я могу честно и открыто сказать перед всеми камерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента", - сказал он на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД  по ситуации с Ryanair.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 17:01
Протасевич заявил, что дает показания только представителям СК Белоруссии
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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София СапегаРоман ПротасевичРоссияRyanairАлександр ЛукашенкоБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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