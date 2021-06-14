https://ria.ru/20210614/stoykost-1736967900.html

Протасевич заявил, что уважает Лукашенко за стойкость

Протасевич заявил, что уважает Лукашенко за стойкость - РИА Новости, 14.06.2021

Протасевич заявил, что уважает Лукашенко за стойкость

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что по-прежнему не намерен становиться... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:13

2021-06-14T17:13

2021-06-14T17:13

софия сапега

роман протасевич

россия

ryanair

александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736957900_0:116:3089:1854_1920x0_80_0_0_ec05a13e133ec86b4b3fd058b3799786.jpg

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что по-прежнему не намерен становиться сторонником белорусского президента Александра Лукашенко, но уважает его за "стойкость перед натиском"."Я не изменил своих политических взглядов. Я могу честно и открыто сказать перед всеми камерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента", - сказал он на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД по ситуации с Ryanair.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736966375.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/belorussiya-1736963876.html

россия

белоруссия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, роман протасевич, россия, ryanair, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, в мире