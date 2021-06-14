https://ria.ru/20210614/russia-1736985329.html
Путин рассказал, кто мешает России
Путин рассказал, кто мешает России - РИА Новости, 14.06.2021
Путин рассказал, кто мешает России
Президент России Владимир Путин заявил, что знает, в каком направлении нужно идти для обеспечения интересов государства и что власти будут выявлять всех, кто... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:01
2021-06-14T20:01
2021-06-14T20:03
россия
nbc
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что знает, в каком направлении нужно идти для обеспечения интересов государства и что власти будут выявлять всех, кто идет против закона и наносит ущерб стране, в том числе ее имиджу.Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля."Мы готовы и дальше работать в таком же ключе и в таком же режиме, выявляя всех, кто идет против закона и своими действиями приносит ущерб, в том числе имиджу Российской Федерации... Я знаю, в каком направлении нужно двигаться, чтобы обеспечить интересы Российского государства", - сказал он.
https://ria.ru/20210614/putin-1736958257.html
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россия, nbc, владимир путин
Путин рассказал, кто мешает России
20:01 14.06.2021 (обновлено: 20:03 14.06.2021)
Путин заявил, что знает, в каком направлении нужно идти для обеспечения интересов России