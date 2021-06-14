https://ria.ru/20210614/russia-1736985329.html

Путин рассказал, кто мешает России

Путин рассказал, кто мешает России - РИА Новости, 14.06.2021

Путин рассказал, кто мешает России

Президент России Владимир Путин заявил, что знает, в каком направлении нужно идти для обеспечения интересов государства и что власти будут выявлять всех, кто... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:01

2021-06-14T20:01

2021-06-14T20:03

россия

nbc

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что знает, в каком направлении нужно идти для обеспечения интересов государства и что власти будут выявлять всех, кто идет против закона и наносит ущерб стране, в том числе ее имиджу.Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля."Мы готовы и дальше работать в таком же ключе и в таком же режиме, выявляя всех, кто идет против закона и своими действиями приносит ущерб, в том числе имиджу Российской Федерации... Я знаю, в каком направлении нужно двигаться, чтобы обеспечить интересы Российского государства", - сказал он.

https://ria.ru/20210614/putin-1736958257.html

россия

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2021

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россия, nbc, владимир путин