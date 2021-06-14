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На аукционе в Новой Зеландии комнатное растение ушло за рекордную сумму

На аукционе в Новой Зеландии комнатное растение ушло за рекордную сумму - РИА Новости, 14.06.2021

На аукционе в Новой Зеландии комнатное растение ушло за рекордную сумму

Редкое комнатное растение ушло с молотка за 19 297 долларов на аукционе TradeMe в Новой Зеландии, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T12:45

2021-06-14T12:45

2021-06-14T12:45

новая зеландия

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Редкое комнатное растение ушло с молотка за 19 297 долларов на аукционе TradeMe в Новой Зеландии, сообщает телеканал CNN.По словам продавца, у растения восемь пестрых листьев, окрашенных в белый и зеленый цвета, девятый должен вскоре распуститься.Согласно телеканалу, борьба за "очень редкую белую пеструю рафидофору четырехсемянную" завершилась в воскресенье вечером. Представитель Trade Me Милли Сильвестр сообщила телеканалу, что она стала самым дорогим комнатным растением, когда-либо проданным на аукционе. Всего было сделано 248 предложений цены.

новая зеландия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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