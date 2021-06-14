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На аукционе в Новой Зеландии комнатное растение ушло за рекордную сумму
На аукционе в Новой Зеландии комнатное растение ушло за рекордную сумму - РИА Новости, 14.06.2021
На аукционе в Новой Зеландии комнатное растение ушло за рекордную сумму
Редкое комнатное растение ушло с молотка за 19 297 долларов на аукционе TradeMe в Новой Зеландии, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T12:45
2021-06-14T12:45
2021-06-14T12:45
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Редкое комнатное растение ушло с молотка за 19 297 долларов на аукционе TradeMe в Новой Зеландии, сообщает телеканал CNN.По словам продавца, у растения восемь пестрых листьев, окрашенных в белый и зеленый цвета, девятый должен вскоре распуститься.Согласно телеканалу, борьба за "очень редкую белую пеструю рафидофору четырехсемянную" завершилась в воскресенье вечером. Представитель Trade Me Милли Сильвестр сообщила телеканалу, что она стала самым дорогим комнатным растением, когда-либо проданным на аукционе. Всего было сделано 248 предложений цены.
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новая зеландия, в мире
На аукционе в Новой Зеландии комнатное растение ушло за рекордную сумму
Редкое комнатное растение ушло с молотка за 19 297 долларов на аукционе в Новой Зеландии
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Редкое комнатное растение ушло с молотка за 19 297 долларов на аукционе TradeMe в Новой Зеландии
, сообщает телеканал CNN
.
По словам продавца, у растения восемь пестрых листьев, окрашенных в белый и зеленый цвета, девятый должен вскоре распуститься.
Согласно телеканалу, борьба за "очень редкую белую пеструю рафидофору четырехсемянную" завершилась в воскресенье вечером. Представитель Trade Me Милли Сильвестр сообщила телеканалу, что она стала самым дорогим комнатным растением, когда-либо проданным на аукционе. Всего было сделано 248 предложений цены.