Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/rakety-1736983324.html
В НАТО не поддержали предложение России о моратории на размещение РСМД
В НАТО не поддержали предложение России о моратории на размещение РСМД - РИА Новости, 14.06.2021
В НАТО не поддержали предложение России о моратории на размещение РСМД
Лидеры стран НАТО не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:35
2021-06-14T19:36
россия
нато
владимир путин
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:736:1500:1580_1920x0_80_0_0_56232a81a18c7a83beeb3d57b58f2020.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры стран НАТО не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах."Предложение России о моратории на развертывание ракет средней дальности в Европе идет вразрез с односторонним и продолжающимся развертыванием Россией таких систем на данном континенте и не помешало бы России наращивать потенциал таких ракет за пределами ее европейской территории; поэтому это предложение не вызывает доверия и не является приемлемым", - говорится в документе.В то же время страны НАТО заявили, что они по-прежнему открыты для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и диалога, прозрачности и мер укрепления доверия.При этом альянс будет поддерживать потенциал НАТО в области сдерживания и обороны. "Североатлантический союз будет продолжать взвешенно и ответственно реагировать на значительные риски для безопасности стран НАТО, создаваемые российской ракетой 9М729 и другими ракетами средней и меньшей дальности", - говорится в документе.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
https://ria.ru/20210614/nato-1736982644.html
https://ria.ru/20210614/spisok-1736982504.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:756:1500:1881_1920x0_80_0_0_39fb89ec81d7280280742e31793674b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, владимир путин, москва, сша
В НАТО не поддержали предложение России о моратории на размещение РСМД
19:35 14.06.2021 (обновлено: 19:36 14.06.2021)
 
CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
CC0 / U.S. Army /

В НАТО не поддержали предложение России о моратории на размещение РСМД в Европе

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры стран НАТО не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах.
"Предложение России о моратории на развертывание ракет средней дальности в Европе идет вразрез с односторонним и продолжающимся развертыванием Россией таких систем на данном континенте и не помешало бы России наращивать потенциал таких ракет за пределами ее европейской территории; поэтому это предложение не вызывает доверия и не является приемлемым", - говорится в документе.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 19:31
НАТО заявила, что обеспокоена военным сотрудничеством Китая и России
В то же время страны НАТО заявили, что они по-прежнему открыты для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и диалога, прозрачности и мер укрепления доверия.
При этом альянс будет поддерживать потенциал НАТО в области сдерживания и обороны. "Североатлантический союз будет продолжать взвешенно и ответственно реагировать на значительные риски для безопасности стран НАТО, создаваемые российской ракетой 9М729 и другими ракетами средней и меньшей дальности", - говорится в документе.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 19:30
Захарова оценила призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран
 
РоссияНАТОВладимир ПутинМоскваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
09:14Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
09:14Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
Лента новостейМолния