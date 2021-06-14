https://ria.ru/20210614/rakety-1736983324.html

В НАТО не поддержали предложение России о моратории на размещение РСМД

В НАТО не поддержали предложение России о моратории на размещение РСМД - РИА Новости, 14.06.2021

В НАТО не поддержали предложение России о моратории на размещение РСМД

Лидеры стран НАТО не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T19:35

2021-06-14T19:35

2021-06-14T19:36

россия

нато

владимир путин

москва

сша

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры стран НАТО не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах."Предложение России о моратории на развертывание ракет средней дальности в Европе идет вразрез с односторонним и продолжающимся развертыванием Россией таких систем на данном континенте и не помешало бы России наращивать потенциал таких ракет за пределами ее европейской территории; поэтому это предложение не вызывает доверия и не является приемлемым", - говорится в документе.В то же время страны НАТО заявили, что они по-прежнему открыты для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и диалога, прозрачности и мер укрепления доверия.При этом альянс будет поддерживать потенциал НАТО в области сдерживания и обороны. "Североатлантический союз будет продолжать взвешенно и ответственно реагировать на значительные риски для безопасности стран НАТО, создаваемые российской ракетой 9М729 и другими ракетами средней и меньшей дальности", - говорится в документе.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.

https://ria.ru/20210614/nato-1736982644.html

https://ria.ru/20210614/spisok-1736982504.html

россия

москва

сша

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россия, нато, владимир путин, москва, сша