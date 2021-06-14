https://ria.ru/20210614/putin-1736980605.html

Путин считает маловероятным невмешательство США в дела других стран

Путин считает маловероятным невмешательство США в дела других стран - РИА Новости, 14.06.2021

Путин считает маловероятным невмешательство США в дела других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не должен вмешиваться во внутренние процессы других стран, надо дать возможность народам спокойно развиваться... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T19:12

2021-06-14T19:12

2021-06-14T19:12

nbc

владимир путин

сша

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не должен вмешиваться во внутренние процессы других стран, надо дать возможность народам спокойно развиваться даже в кризисных ситуациях."Мы рассчитываем на то, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране: ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие. Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться. Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне", - приводятся на сайте Кремля слова Путина из интервью телеканалу NBC.Президент отметил, что невмешательство Америки в дела других стран все же маловероятно."Призыв к американской администрации, в том числе и сегодняшней администрации, мало чего стоит. Потому что мне так представляется, что правительство США всё равно будет вмешиваться во внутриполитические процессы в других странах, вряд ли этот процесс можно остановить, уж очень он большой оборот набрал", - добавил президент.

https://ria.ru/20210614/nato-1736975646.html

сша

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nbc, владимир путин, сша