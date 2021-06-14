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Путин ответил на вопрос, приказывал ли он убить Навального
Путин ответил на вопрос, приказывал ли он убить Навального - РИА Новости, 14.06.2021
Путин ответил на вопрос, приказывал ли он убить Навального
Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что у России нет привычки убивать кого-либо, отвечая на вопрос, приказывал ли он убить Алексея... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:16
2021-06-14T15:16
россия
ив роше
алексей навальный
владимир путин
германия
омск
общество
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что у России нет привычки убивать кого-либо, отвечая на вопрос, приказывал ли он убить Алексея Навального.Как сообщает телеканал, главу российского государства спросили, было ли "совпадением" то, что в последние годы были убиты несколько политических оппонентов."У нас нет такой привычки - убивать кого-либо", - заявил Путин, отвечая на вопрос телеведущего, приказал ли он убить Навального. Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре прошлого года Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736944125.html
https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603541796.html
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россия, ив роше, алексей навальный, владимир путин, германия, омск, общество
Путин ответил на вопрос, приказывал ли он убить Навального
15:16 14.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин ответил на вопрос журналиста NBC, приказывал ли он убить Навального

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что у России нет привычки убивать кого-либо, отвечая на вопрос, приказывал ли он убить Алексея Навального.
Как сообщает телеканал, главу российского государства спросили, было ли "совпадением" то, что в последние годы были убиты несколько политических оппонентов.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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"У нас нет такой привычки - убивать кого-либо", - заявил Путин, отвечая на вопрос телеведущего, приказал ли он убить Навального. Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.
Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре прошлого года Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.
В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
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