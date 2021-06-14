https://ria.ru/20210614/protasevich-1736966375.html
Протасевич заявил, что дает показания только представителям СК Белоруссии
Протасевич заявил, что дает показания только представителям СК Белоруссии - РИА Новости, 14.06.2021
Протасевич заявил, что дает показания только представителям СК Белоруссии
Задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что дает официальные показания только... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:01
2021-06-14T17:01
2021-06-14T17:01
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что дает официальные показания только представителям Следственного комитета республики."Любые официальные показания даю только представителям Следственного комитета", - сказал он на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД по ситуации с Ryanair.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210614/belorussiya-1736963876.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, в мире
Протасевич заявил, что дает показания только представителям СК Белоруссии
Протасевич заявил, что дает официальные показания только Следственному комитету Белоруссии