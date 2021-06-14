https://ria.ru/20210614/novosibirsk-1736956229.html

К тушению пожара на АЗС в Новосибирске привлекли более 60 человек

К тушению пожара на АЗС в Новосибирске привлекли более 60 человек - РИА Новости, 14.06.2021

К тушению пожара на АЗС в Новосибирске привлекли более 60 человек

Более 60 человек тушат пожар на автозаправочной станции "Еврогаз" в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:59

2021-06-14T15:59

2021-06-14T17:31

пожар на азс в новосибирске

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Более 60 человек тушат пожар на автозаправочной станции "Еврогаз" в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.В Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, 60, горит автозаправочная станция, происходят взрывы резервуаров с топливом. По оперативной информации МЧС, пострадали шесть человек, четверо из которых госпитализированы в областной ожоговый центр. Среди госпитализированных двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов."В 18.03 (14.03) в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар на АЗС "Еврогаз". К реагированию привлечены 66 человек, 19 единиц техники, из них от МЧС 45 человек, 12 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что тушение осложняется продолжающимися взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом. В настоящее время работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 500 квадратных метров.

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россия

новосибирск

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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП 2021-06-14T15:59 true PT0M48S

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пожар на азс в новосибирске, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия