https://ria.ru/20210614/novosibirsk-1736956229.html
К тушению пожара на АЗС в Новосибирске привлекли более 60 человек
К тушению пожара на АЗС в Новосибирске привлекли более 60 человек - РИА Новости, 14.06.2021
К тушению пожара на АЗС в Новосибирске привлекли более 60 человек
Более 60 человек тушат пожар на автозаправочной станции "Еврогаз" в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:59
2021-06-14T15:59
2021-06-14T17:31
пожар на азс в новосибирске
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Более 60 человек тушат пожар на автозаправочной станции "Еврогаз" в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.В Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, 60, горит автозаправочная станция, происходят взрывы резервуаров с топливом. По оперативной информации МЧС, пострадали шесть человек, четверо из которых госпитализированы в областной ожоговый центр. Среди госпитализированных двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов."В 18.03 (14.03) в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар на АЗС "Еврогаз". К реагированию привлечены 66 человек, 19 единиц техники, из них от МЧС 45 человек, 12 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что тушение осложняется продолжающимися взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом. В настоящее время работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 500 квадратных метров.
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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
2021-06-14T15:59
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пожар на азс в новосибирске, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия
К тушению пожара на АЗС в Новосибирске привлекли более 60 человек
15:59 14.06.2021 (обновлено: 17:31 14.06.2021)
Более 60 человек привлекли к тушению пожара на автозаправочной станции "Еврогаз" в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости.
Более 60 человек тушат пожар на автозаправочной станции "Еврогаз" в Новосибирске
, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России
.
В Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, 60, горит автозаправочная станция, происходят взрывы резервуаров с топливом. По оперативной информации МЧС, пострадали шесть человек, четверо из которых госпитализированы в областной ожоговый центр. Среди госпитализированных двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов.
"В 18.03 (14.03) в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар на АЗС "Еврогаз". К реагированию привлечены 66 человек, 19 единиц техники, из них от МЧС 45 человек, 12 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение осложняется продолжающимися взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом. В настоящее время работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 500 квадратных метров.