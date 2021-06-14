https://ria.ru/20210614/nato-1736910158.html
НАТО планирует ответить на наращивание Россией военной мощи
НАТО планирует ответить на наращивание Россией военной мощи - РИА Новости, 14.06.2021
НАТО планирует ответить на наращивание Россией военной мощи
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия усиливает военный потенциал, в ответ альянс рассчитывает принять меры, в том числе укрепить... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T02:55
2021-06-14T02:55
2021-06-14T02:55
россия
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия усиливает военный потенциал, в ответ альянс рассчитывает принять меры, в том числе укрепить оборону.По словам Столтенберга, НАТО занимает в отношении России "двойной подход", заключающийся в сочетании обороны и диалога. Сейчас альянс, по его словам, реализовал "самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны" и продолжит укреплять оборону.Генсек альянса отдельно остановился на теме ядерного оружия и подчеркнул, что альянс не планирует размещать новые ракеты наземного базирования, такова "последовательная позиция" НАТО после окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности."Но мы позаботимся о том, чтобы ответить на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в области ядерного оружия. И сделаем мы это разными способами, в том числе путем укрепления наших средств наземной и воздушной обороны ... а также, конечно, путем контроля над вооружениями, это одна из частей диалога с Россией", - подчеркнул Столтенберг.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, нато, йенс столтенберг, в мире
НАТО планирует ответить на наращивание Россией военной мощи
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс ответит на наращивание Россией военного потенциала
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
заявил, что Россия
усиливает военный потенциал, в ответ альянс рассчитывает принять меры, в том числе укрепить оборону.
По словам Столтенберга, НАТО занимает в отношении России "двойной подход", заключающийся в сочетании обороны и диалога. Сейчас альянс, по его словам, реализовал "самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны" и продолжит укреплять оборону.
"Мы не собираемся копировать то, как действует Россия. Но мы ответим очень твердо и четко, это будет широкая комбинация разных средств, что мы демонстрировали за предыдущие годы", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNBC.
Генсек альянса отдельно остановился на теме ядерного оружия и подчеркнул, что альянс не планирует размещать новые ракеты наземного базирования, такова "последовательная позиция" НАТО после окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Но мы позаботимся о том, чтобы ответить на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в области ядерного оружия. И сделаем мы это разными способами, в том числе путем укрепления наших средств наземной и воздушной обороны ... а также, конечно, путем контроля над вооружениями, это одна из частей диалога с Россией", - подчеркнул Столтенберг.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.