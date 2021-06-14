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Наука
https://ria.ru/20210614/kosmos-1736949725.html
Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин
Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Россия не планирует заканчивать сотрудничество с США в космосе. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:13
2021-06-14T15:26
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международная космическая станция (мкс)
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дмитрий рогозин
наука
россия
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Россия не планирует заканчивать сотрудничество с США в космосе.Как отмечает телеканал, глава российского государства отрицал, что Россия "планирует завершить сотрудничество с США в космосе, одной из последних областей общих интересов", несмотря на угрозы со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина "выйти из проекта Международной космической станции"."Я думаю, вы просто неправильно поняли. Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это, если наши партнеры в США не откажутся от этого", - сказал Путин, чьи слова которого приводятся в обратном переводе с английского.
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nbc, международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин, россия, космос - риа наука, владимир путин, сша
Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин
15:13 14.06.2021 (обновлено: 15:26 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин в интервью NBC заявил, что Россия намерена продолжить сотрудничество с США в космосе

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Россия не планирует заканчивать сотрудничество с США в космосе.
Как отмечает телеканал, глава российского государства отрицал, что Россия "планирует завершить сотрудничество с США в космосе, одной из последних областей общих интересов", несмотря на угрозы со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина "выйти из проекта Международной космической станции".
"Я думаю, вы просто неправильно поняли. Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это, если наши партнеры в США не откажутся от этого", - сказал Путин, чьи слова которого приводятся в обратном переводе с английского.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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НаукаNBCМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосДмитрий РогозинРоссияКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинСША
 
 
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