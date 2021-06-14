https://ria.ru/20210614/kosmos-1736949725.html

Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин

Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021

Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Россия не планирует заканчивать сотрудничество с США в космосе. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:13

2021-06-14T15:13

2021-06-14T15:26

nbc

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

дмитрий рогозин

наука

россия

космос - риа наука

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Россия не планирует заканчивать сотрудничество с США в космосе.Как отмечает телеканал, глава российского государства отрицал, что Россия "планирует завершить сотрудничество с США в космосе, одной из последних областей общих интересов", несмотря на угрозы со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина "выйти из проекта Международной космической станции"."Я думаю, вы просто неправильно поняли. Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это, если наши партнеры в США не откажутся от этого", - сказал Путин, чьи слова которого приводятся в обратном переводе с английского.

https://ria.ru/20210614/putin-1736943625.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nbc, международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин, россия, космос - риа наука, владимир путин, сша