https://ria.ru/20210614/kosmos-1736949725.html
Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин
Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Россия не планирует заканчивать сотрудничество с США в космосе. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:13
2021-06-14T15:13
2021-06-14T15:26
nbc
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Россия не планирует заканчивать сотрудничество с США в космосе.Как отмечает телеканал, глава российского государства отрицал, что Россия "планирует завершить сотрудничество с США в космосе, одной из последних областей общих интересов", несмотря на угрозы со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина "выйти из проекта Международной космической станции"."Я думаю, вы просто неправильно поняли. Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это, если наши партнеры в США не откажутся от этого", - сказал Путин, чьи слова которого приводятся в обратном переводе с английского.
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nbc, международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин, россия, космос - риа наука, владимир путин, сша
Россия намерена продолжать сотрудничество с США в космосе, заявил Путин
15:13 14.06.2021 (обновлено: 15:26 14.06.2021)
Путин в интервью NBC заявил, что Россия намерена продолжить сотрудничество с США в космосе