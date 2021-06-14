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Столтенберг рассказал об угрозах Китая для альянса
Столтенберг рассказал об угрозах Китая для альянса - РИА Новости, 14.06.2021
Столтенберг рассказал об угрозах Китая для альянса
Наращивание военной мощи Китая, инвестиции в разработки современных вооружений, "притеснение демократии" затрагивают интересы НАТО и вызывают озабоченность... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T12:50
2021-06-14T12:50
россия
нато
китай
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Наращивание военной мощи Китая, инвестиции в разработки современных вооружений, "притеснение демократии" затрагивают интересы НАТО и вызывают озабоченность членов альянса, заявил перед саммитом организации ее генеральный секретарь Йенс Столтенберг.Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."За последние годы мы видим значительное наращивание военной мощи. Китай вкладывает значительные средства в развитие своего потенциала, в том числе ядерного, в современные системы вооружений. Китай не разделяет наши ценности, притесняет демократические процессы в Гонконге и меньшинства внутри страны, использует современные технологии, соцсети, системы распознавания лиц для слежки за населением в беспрецедентных масштабах. Действия Китая все больше затрагивают интересы членов альянса", - заявил Столтенберг.По его словам, "Китай приближается к нам, мы это видим в киберпространстве, в Африке, в Арктике, Китай вкладывает значительные средства в критически важную инфраструктуру на территории наших стран, пытается ее контролировать". Генсек добавил, что речь идет, в частности, о системах 5G. "Поэтому повестка НАТО-2030 очень важна для стабильности, инвестирования в новые технологии, обеспечения защиты в киберпространстве", - отметил Стлтенберг.Он напомнил, что Китай не упоминается в действующей в настоящее время стратегической концепции альянса от 2010 года, ему не было уделено должное внимание и на прошлом саммите альянса в 2019 году."Сейчас будет сформулирована четкая единая позиция стран НАТО по Китаю. Это демонстрирует сближение взглядов за последние месяцы", - указал генсек. При этом он подчеркнул, что НАТО "не вступает в "холодную войну" с Китаем".В МИД Китая заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития. Власти Китая заявляли, что Пекин всегда придерживался пути мирного развития.Запад критикует политику китайского правительства в отношении Гонконга, заявляет о нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Пекин неоднократно призывал западные страны прекратить вмешательство во внутренние дела КНР, особенно касающиеся Гонконга и Синьцзяна, заявив, что все попытки оказать давление на Китай обречены на провал.
https://ria.ru/20210614/nato-1736923730.html
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россия, нато, китай, йенс столтенберг, в мире
Столтенберг рассказал об угрозах Китая для альянса
12:50 14.06.2021
 
© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Александр Шламов
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал об угрозах для НАТО со стороны Китая

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Наращивание военной мощи Китая, инвестиции в разработки современных вооружений, "притеснение демократии" затрагивают интересы НАТО и вызывают озабоченность членов альянса, заявил перед саммитом организации ее генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
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"За последние годы мы видим значительное наращивание военной мощи. Китай вкладывает значительные средства в развитие своего потенциала, в том числе ядерного, в современные системы вооружений. Китай не разделяет наши ценности, притесняет демократические процессы в Гонконге и меньшинства внутри страны, использует современные технологии, соцсети, системы распознавания лиц для слежки за населением в беспрецедентных масштабах. Действия Китая все больше затрагивают интересы членов альянса", - заявил Столтенберг.
По его словам, "Китай приближается к нам, мы это видим в киберпространстве, в Африке, в Арктике, Китай вкладывает значительные средства в критически важную инфраструктуру на территории наших стран, пытается ее контролировать". Генсек добавил, что речь идет, в частности, о системах 5G. "Поэтому повестка НАТО-2030 очень важна для стабильности, инвестирования в новые технологии, обеспечения защиты в киберпространстве", - отметил Стлтенберг.
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Он напомнил, что Китай не упоминается в действующей в настоящее время стратегической концепции альянса от 2010 года, ему не было уделено должное внимание и на прошлом саммите альянса в 2019 году.
"Сейчас будет сформулирована четкая единая позиция стран НАТО по Китаю. Это демонстрирует сближение взглядов за последние месяцы", - указал генсек. При этом он подчеркнул, что НАТО "не вступает в "холодную войну" с Китаем".
В МИД Китая заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития. Власти Китая заявляли, что Пекин всегда придерживался пути мирного развития.
Запад критикует политику китайского правительства в отношении Гонконга, заявляет о нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Пекин неоднократно призывал западные страны прекратить вмешательство во внутренние дела КНР, особенно касающиеся Гонконга и Синьцзяна, заявив, что все попытки оказать давление на Китай обречены на провал.
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