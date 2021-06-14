Столтенберг рассказал об угрозах Китая для альянса
© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
© Sputnik / Александр Шламов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал об угрозах для НАТО со стороны Китая
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Наращивание военной мощи Китая, инвестиции в разработки современных вооружений, "притеснение демократии" затрагивают интересы НАТО и вызывают озабоченность членов альянса, заявил перед саммитом организации ее генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
"За последние годы мы видим значительное наращивание военной мощи. Китай вкладывает значительные средства в развитие своего потенциала, в том числе ядерного, в современные системы вооружений. Китай не разделяет наши ценности, притесняет демократические процессы в Гонконге и меньшинства внутри страны, использует современные технологии, соцсети, системы распознавания лиц для слежки за населением в беспрецедентных масштабах. Действия Китая все больше затрагивают интересы членов альянса", - заявил Столтенберг.
По его словам, "Китай приближается к нам, мы это видим в киберпространстве, в Африке, в Арктике, Китай вкладывает значительные средства в критически важную инфраструктуру на территории наших стран, пытается ее контролировать". Генсек добавил, что речь идет, в частности, о системах 5G. "Поэтому повестка НАТО-2030 очень важна для стабильности, инвестирования в новые технологии, обеспечения защиты в киберпространстве", - отметил Стлтенберг.
Он напомнил, что Китай не упоминается в действующей в настоящее время стратегической концепции альянса от 2010 года, ему не было уделено должное внимание и на прошлом саммите альянса в 2019 году.
"Сейчас будет сформулирована четкая единая позиция стран НАТО по Китаю. Это демонстрирует сближение взглядов за последние месяцы", - указал генсек. При этом он подчеркнул, что НАТО "не вступает в "холодную войну" с Китаем".
В МИД Китая заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития. Власти Китая заявляли, что Пекин всегда придерживался пути мирного развития.
Запад критикует политику китайского правительства в отношении Гонконга, заявляет о нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Пекин неоднократно призывал западные страны прекратить вмешательство во внутренние дела КНР, особенно касающиеся Гонконга и Синьцзяна, заявив, что все попытки оказать давление на Китай обречены на провал.