https://ria.ru/20210614/kitay-1736932144.html
Китай разрабатывает планы будущих космических исследований
Китай разрабатывает планы будущих космических исследований - РИА Новости, 14.06.2021
Китай разрабатывает планы будущих космических исследований
Китай разрабатывает планы по дальнейшему развитию своей космической программы, включая исследование астероидов и системы Юпитера, сбор образцов с Марса и... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T12:06
2021-06-14T12:06
2021-06-14T12:06
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МОСКВА, 14 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай разрабатывает планы по дальнейшему развитию своей космической программы, включая исследование астероидов и системы Юпитера, сбор образцов с Марса и исследование полярного региона Луны, заявили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).Как заявил официальный представитель CNSA Сюй Хунлян на пресс-конференции в Пекине, примерно в 2025 году Китай намерен в рамках одной миссии запустить зонд для сбора образцов с околоземного астероида и исследования кометы.Китай планирует осуществить запуск миссии по возвращению образцов с Марса и миссии по исследованию системы Юпитера примерно в 2030 году, сообщил он.Кроме того, Китай собирается запустить лунные зонды "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" в ближайшие пять лет для изучения условий среды и ресурсов Луны, а также для сбора образцов из полярной области спутника Земли, добавил Сюй Хунлян.К концу 2022 года Китай завершит строительство собственной космической станции, на которой космонавты смогут находиться в течение длительного времени для проведения научных экспериментов, отметил представитель ведомства.По словам Сюй Хунляна, в будущих планах развития основное внимание будет также уделяться разработке ракет-носителей большой грузоподъемности, многоразовых космических транспортных систем и спутниковой сети Интернет.Накануне CNSA представило новые снимки, сделанные первым китайским марсоходом "Чжужун", что свидетельствует о полном успехе первой исследовательской миссии Китая на Марс.Как заявил Сюй Хунлян, Китай стал свидетелем новых прорывов в миссии Тяньвэнь-1. Зонд впервые успешно завершил межпланетный полет, осуществил мягкую посадку и передвижение по поверхности планеты.Завершение орбитального полета, посадки и перемещения по красной планете в рамках одной миссии означает, что страна оказалась в числе мировых лидеров в исследованиях Марса, сказал он.Он также отметил, что Китай впервые осуществил мониторинг и связь на расстоянии 400 миллионов километров и получил научные данные о планете непосредственно с марсохода.
https://ria.ru/20210604/luna-1735646326.html
https://ria.ru/20210415/sotrudnichestvo-1728363704.html
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земля, марс, космос - риа наука, москва, китай, в мире
Китай разрабатывает планы будущих космических исследований
Китай разрабатывает планы по развитию своей космической программы, заявили в CNSA
МОСКВА, 14 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай
разрабатывает планы по дальнейшему развитию своей космической программы, включая исследование астероидов и системы Юпитера, сбор образцов с Марса
и исследование полярного региона Луны
, заявили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).
Как заявил официальный представитель CNSA Сюй Хунлян на пресс-конференции в Пекине
, примерно в 2025 году Китай намерен в рамках одной миссии запустить зонд для сбора образцов с околоземного астероида и исследования кометы.
Китай планирует осуществить запуск миссии по возвращению образцов с Марса и миссии по исследованию системы Юпитера примерно в 2030 году, сообщил он.
Кроме того, Китай собирается запустить лунные зонды "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" в ближайшие пять лет для изучения условий среды и ресурсов Луны, а также для сбора образцов из полярной области спутника Земли
, добавил Сюй Хунлян.
К концу 2022 года Китай завершит строительство собственной космической станции, на которой космонавты смогут находиться в течение длительного времени для проведения научных экспериментов, отметил представитель ведомства.
"Мы должны координировать космическую науку, космические технологии и применение космической техники в соответствии с принципом технической осуществимости, финансовой доступности и научно-технической поддержки", -- подчеркнул он.
По словам Сюй Хунляна, в будущих планах развития основное внимание будет также уделяться разработке ракет-носителей большой грузоподъемности, многоразовых космических транспортных систем и спутниковой сети Интернет.
Накануне CNSA представило новые снимки, сделанные первым китайским марсоходом "Чжужун", что свидетельствует о полном успехе первой исследовательской миссии Китая на Марс.
Как заявил Сюй Хунлян, Китай стал свидетелем новых прорывов в миссии Тяньвэнь-1. Зонд впервые успешно завершил межпланетный полет, осуществил мягкую посадку и передвижение по поверхности планеты.
Завершение орбитального полета, посадки и перемещения по красной планете в рамках одной миссии означает, что страна оказалась в числе мировых лидеров в исследованиях Марса, сказал он.
Он также отметил, что Китай впервые осуществил мониторинг и связь на расстоянии 400 миллионов километров и получил научные данные о планете непосредственно с марсохода.