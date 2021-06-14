https://ria.ru/20210614/kiberataka-1736942786.html
Россия не получила свидетельств по обвинениям в кибератаках, заявил Путин
Россия не получила свидетельств по обвинениям в кибератаках, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Россия не получила свидетельств по обвинениям в кибератаках, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что России ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:12
2021-06-14T14:12
2021-06-14T14:35
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что России ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках."Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения", - сказал Путин.Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.
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россия, владимир путин, сша, в мире
Материал дополняется
Россия не получила свидетельств по обвинениям в кибератаках, заявил Путин
14:12 14.06.2021 (обновлено: 14:35 14.06.2021)
Путин заявил, что России ни разу не предоставили свидетельств о кибератаках