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Россия не получила свидетельств по обвинениям в кибератаках, заявил Путин
Россия не получила свидетельств по обвинениям в кибератаках, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Россия не получила свидетельств по обвинениям в кибератаках, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что России ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:12
2021-06-14T14:35
россия
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что России ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках."Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения", - сказал Путин.Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.
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россия, владимир путин, сша, в мире
Материал дополняется
Россия не получила свидетельств по обвинениям в кибератаках, заявил Путин
14:12 14.06.2021 (обновлено: 14:35 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин заявил, что России ни разу не предоставили свидетельств о кибератаках

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что России ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках.
"Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 14:28
Путин назвал предсказуемость самым важным в международных делах
Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.
 
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