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В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа
В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа - РИА Новости, 14.06.2021
В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа
Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома в Хабаровске, с переломом бедра он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T09:47
2021-06-14T13:22
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома в Хабаровске, с переломом бедра он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева."Сегодня утром ребенок 2019 года рождения выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома по улице Машинистов в Хабаровске. В момент падения двухлетнего сына мать кормила второго, девятимесячного, ребенка на кухне. Второй сын был в зале. Возле окна стоял стул, ребенок туда забрался, облокотился на москитную сетку и выпал. Мальчик госпитализирован. У него закрытый перелом бедренной кости", — рассказала собеседница агентства.Она уточнила, что состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Семья благополучная, отметила представитель надзорного органа.Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку инцидента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/proisshestvie-1731504041.html
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хабаровск, хабаровский край, происшествия
В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа
09:47 14.06.2021 (обновлено: 13:22 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа и сломал бедро

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома в Хабаровске, с переломом бедра он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.
"Сегодня утром ребенок 2019 года рождения выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома по улице Машинистов в Хабаровске. В момент падения двухлетнего сына мать кормила второго, девятимесячного, ребенка на кухне. Второй сын был в зале. Возле окна стоял стул, ребенок туда забрался, облокотился на москитную сетку и выпал. Мальчик госпитализирован. У него закрытый перелом бедренной кости", — рассказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Семья благополучная, отметила представитель надзорного органа.
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