https://ria.ru/20210614/khabarovsk-1736919879.html

В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа

В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа - РИА Новости, 14.06.2021

В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа

Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома в Хабаровске, с переломом бедра он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T09:47

2021-06-14T09:47

2021-06-14T13:22

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома в Хабаровске, с переломом бедра он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева."Сегодня утром ребенок 2019 года рождения выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома по улице Машинистов в Хабаровске. В момент падения двухлетнего сына мать кормила второго, девятимесячного, ребенка на кухне. Второй сын был в зале. Возле окна стоял стул, ребенок туда забрался, облокотился на москитную сетку и выпал. Мальчик госпитализирован. У него закрытый перелом бедренной кости", — рассказала собеседница агентства.Она уточнила, что состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Семья благополучная, отметила представитель надзорного органа.Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку инцидента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/proisshestvie-1731504041.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/padenie-1731115626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, хабаровский край, происшествия