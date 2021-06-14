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В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа
В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа - РИА Новости, 14.06.2021
В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа
Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома в Хабаровске, с переломом бедра он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T09:47
2021-06-14T09:47
2021-06-14T13:22
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома в Хабаровске, с переломом бедра он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева."Сегодня утром ребенок 2019 года рождения выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома по улице Машинистов в Хабаровске. В момент падения двухлетнего сына мать кормила второго, девятимесячного, ребенка на кухне. Второй сын был в зале. Возле окна стоял стул, ребенок туда забрался, облокотился на москитную сетку и выпал. Мальчик госпитализирован. У него закрытый перелом бедренной кости", — рассказала собеседница агентства.Она уточнила, что состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Семья благополучная, отметила представитель надзорного органа.Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку инцидента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/proisshestvie-1731504041.html
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хабаровск, хабаровский край, происшествия
В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа
09:47 14.06.2021 (обновлено: 13:22 14.06.2021)
В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа и сломал бедро