https://ria.ru/20210614/groza-1736918642.html

Синоптики предупредили москвичей о грозе

Синоптики предупредили москвичей о грозе - РИА Новости, 14.06.2021

Синоптики предупредили москвичей о грозе

Кратковременный дождь, гроза и до плюс 28 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T09:23

2021-06-14T09:23

2021-06-14T09:23

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 28 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы сегодня ожидаем переменную облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха в столице плюс 26-28, по области - плюс 24-29. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление без существенных изменений - 748 миллиметров ртутного столба, это около нормы.

https://ria.ru/20210613/iyul-1736856272.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество