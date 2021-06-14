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Синоптики предупредили москвичей о грозе
Синоптики предупредили москвичей о грозе - РИА Новости, 14.06.2021
Синоптики предупредили москвичей о грозе
Кратковременный дождь, гроза и до плюс 28 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T09:23
2021-06-14T09:23
александр синенков
погода
москва
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 28 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы сегодня ожидаем переменную облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха в столице плюс 26-28, по области - плюс 24-29. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление без существенных изменений - 748 миллиметров ртутного столба, это около нормы.
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александр синенков, погода, москва, общество
Синоптики предупредили москвичей о грозе
09:23 14.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Синоптик центра "Фобос" предупредил москвичей о дожде с грозой в понедельник

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 28 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем переменную облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха в столице плюс 26-28, по области - плюс 24-29. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление без существенных изменений - 748 миллиметров ртутного столба, это около нормы.
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Александр СиненковПогодаМоскваОбщество
 
 
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