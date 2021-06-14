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Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии

Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии - РИА Новости, 14.06.2021

Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии

Машина въехала в зрителей на гонках в пустынном районе в Северной территории Австралии, один человек погиб и двое пострадали, сообщает местная полиция. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:32

2021-06-14T08:32

2021-06-14T08:32

авто

австралия

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Машина въехала в зрителей на гонках в пустынном районе в Северной территории Австралии, один человек погиб и двое пострадали, сообщает местная полиция.По данным правоохранителей, автомобиль на высокой скорости въехал в группу зрителей у гоночной трассы."Полиция Северной территории вызывает свидетелей аварии, в результате которой один человек погиб, а двое других получили ранения во время гонки по бездорожью Finke Desert Race", - говорится в заявлении на сайте полиции.По данным правоохранителей, на месте происшествия скончался 60-летний зритель гонок. Мужчину за 50 лет с серьезными травмами доставили в больницу в Алис-Спрингс, женщина-водитель машины получила легкие ранения.Место аварии было оцеплено, зрителей вывели. Идет расследование.

https://ria.ru/20210518/akula-1732742674.html

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