https://ria.ru/20210614/galichina-1736907753.html

В Киеве к похоронам эсэсовца привлекли президентский полк

В Киеве к похоронам эсэсовца привлекли президентский полк - РИА Новости, 14.06.2021

В Киеве к похоронам эсэсовца привлекли президентский полк

В Киеве военнослужащих президентского полка отправили на торжественные похороны участника дивизии СС "Галичина", об этом в своем Telegram сообщил депутат... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T01:57

2021-06-14T01:57

2021-06-14T01:57

вооруженные силы украины

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

в мире

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В Киеве военнослужащих президентского полка отправили на торжественные похороны участника дивизии СС "Галичина", об этом в своем Telegram сообщил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский."В Михайловском Соборе Киева сегодня отпевали покойного ветерана дивизии СС "Галичина" Ореста Васкула", - написал Бужанский. Парламентарий задался вопросом, кто отправил на это мероприятие президентский полк, особенно после негативной реакции офиса Владимира Зеленского на марш в честь "Галичины", который состоялся 28 апреля в Киеве. "Согласитесь, если президентский полк отправляют на почетные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?" – заметил он.При этом Бужанский пообещал направить депутатское обращение начальнику Генштаба ВСУ, министру обороны и главнокомандующему сухопутных войск."Должен сказать, что не каждого эсэсовца хоронят при участии президентского полка и со склоненными государственными флагами Украины", - добавил парламентарий.В конце апреля украинские националисты провели "Марш вышиванок" в честь годовщины создания дивизии, впервые в истории страны его провели в центре Киева. Офис Зеленского осудил мероприятие после двухдневной паузы, призвав правоохранительные органы разобраться в случившемся.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20210603/simvolika-1735453947.html

https://ria.ru/20210509/putin-1731568607.html

киев

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вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, в мире