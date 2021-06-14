https://ria.ru/20210614/dzhonson-1736934220.html

Джонсон пообещал Зеленскому обсудить ситуацию на Украине на саммите НАТО

Джонсон пообещал Зеленскому обсудить ситуацию на Украине на саммите НАТО - РИА Новости, 14.06.2021

Джонсон пообещал Зеленскому обсудить ситуацию на Украине на саммите НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал обсудить на проходящем в Брюсселе саммите НАТО ситуацию на Украине и заявил о намерении альянса продолжать РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T12:37

2021-06-14T12:37

2021-06-14T12:53

g7

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ЛОНДОН, 14 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал обсудить на проходящем в Брюсселе саммите НАТО ситуацию на Украине и заявил о намерении альянса продолжать поддерживать обороноспособность украинского государства, сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера.Джонсон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону утром в понедельник, перед началом саммита."Они обсудили дестабилизирующие действия России на украинской границе. Премьер-министр подтвердил приверженность Британии поддержке территориальной целостности Украины. Премьер сказал, что заявит об обеспокоенности ситуацией на сегодняшнем саммите НАТО и отметил, что страны G7 проявили единство в поддержке Украины во время состоявшихся в минувшие выходные дискуссий", - сказал журналистам официальный представитель канцелярии.По его словам, Джонсон подчеркнул, что члены НАТО несут ответственность за поддержку обороноспособности Украины и указал на важность миссии по обучению украинских военных инструкторами альянса.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210614/nato-1736915352.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/ukraina-1736618473.html

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g7, борис джонсон, владимир зеленский, великобритания, нато, украина, в мире