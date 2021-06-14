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Джонсон пообещал Зеленскому обсудить ситуацию на Украине на саммите НАТО
Джонсон пообещал Зеленскому обсудить ситуацию на Украине на саммите НАТО - РИА Новости, 14.06.2021
Джонсон пообещал Зеленскому обсудить ситуацию на Украине на саммите НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал обсудить на проходящем в Брюсселе саммите НАТО ситуацию на Украине и заявил о намерении альянса продолжать РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T12:37
2021-06-14T12:53
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ЛОНДОН, 14 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал обсудить на проходящем в Брюсселе саммите НАТО ситуацию на Украине и заявил о намерении альянса продолжать поддерживать обороноспособность украинского государства, сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера.Джонсон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону утром в понедельник, перед началом саммита."Они обсудили дестабилизирующие действия России на украинской границе. Премьер-министр подтвердил приверженность Британии поддержке территориальной целостности Украины. Премьер сказал, что заявит об обеспокоенности ситуацией на сегодняшнем саммите НАТО и отметил, что страны G7 проявили единство в поддержке Украины во время состоявшихся в минувшие выходные дискуссий", - сказал журналистам официальный представитель канцелярии.По его словам, Джонсон подчеркнул, что члены НАТО несут ответственность за поддержку обороноспособности Украины и указал на важность миссии по обучению украинских военных инструкторами альянса.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210614/nato-1736915352.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/ukraina-1736618473.html
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g7, борис джонсон, владимир зеленский, великобритания, нато, украина, в мире
Джонсон пообещал Зеленскому обсудить ситуацию на Украине на саммите НАТО
12:37 14.06.2021 (обновлено: 12:53 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал обсудить ситуацию на Украине на саммите НАТО

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 14 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал обсудить на проходящем в Брюсселе саммите НАТО ситуацию на Украине и заявил о намерении альянса продолжать поддерживать обороноспособность украинского государства, сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера.
Джонсон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону утром в понедельник, перед началом саммита.
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"Они обсудили дестабилизирующие действия России на украинской границе. Премьер-министр подтвердил приверженность Британии поддержке территориальной целостности Украины. Премьер сказал, что заявит об обеспокоенности ситуацией на сегодняшнем саммите НАТО и отметил, что страны G7 проявили единство в поддержке Украины во время состоявшихся в минувшие выходные дискуссий", - сказал журналистам официальный представитель канцелярии.
По его словам, Джонсон подчеркнул, что члены НАТО несут ответственность за поддержку обороноспособности Украины и указал на важность миссии по обучению украинских военных инструкторами альянса.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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