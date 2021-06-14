https://ria.ru/20210614/donbass-1736933979.html

В ЛНР простились с ополченцами, погибшими при нападении диверсантов

В ЛНР простились с ополченцами, погибшими при нападении диверсантов - РИА Новости, 14.06.2021

В ЛНР простились с ополченцами, погибшими при нападении диверсантов

Церемония прощания с пятью сотрудниками Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, погибших при нападении украинских диверсантов,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T12:35

2021-06-14T12:35

2021-06-14T17:35

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

луганская народная республика

донецкая народная республика

джо байден

владимир путин

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Церемония прощания с пятью сотрудниками Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, погибших при нападении украинских диверсантов, прошла в Кировском городском дворце культуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Одиннадцатого июня Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.На церемонии прощания присутствовал глава ЛНР Леонид Пасечник, представители его администрации, местные власти, сослуживцы и родственники погибших."Сегодня мы прощаемся с нашими героями, с гражданами Луганской народной республики, с нашими земляками, которые, конечно же, были примером исполнения гражданского долга перед Родиной. Я уверен в том, что смерти их не напрасны, потому как, являясь военнослужащими Народной милиции Луганской народной республики, эти ребята с честью и достоинством защищали наш мирный сон, защищали нашу мирную жизнь, охраняли рубежи нашей республики от военной агрессии Украины", - сказал глава ЛНР на церемонии прощания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/traur-1736830667.html

https://ria.ru/20210612/napadenie-1736741960.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, джо байден, владимир путин, украина, в мире