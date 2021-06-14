https://ria.ru/20210614/dementsiya-1736913009.html

Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия

Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия - РИА Новости, 14.06.2021

Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия

На начинающуюся деменцию могут указывать пять признаков, при этом они могут проявляться даже в возрасте 40 лет. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T06:32

2021-06-14T06:32

2021-06-14T06:32

наука

деменция

весь мир

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На начинающуюся деменцию могут указывать пять признаков, при этом они могут проявляться даже в возрасте 40 лет. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.В первую очередь, у человека может ухудшиться зрение и возникнуть проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов. Во-вторых, возможно полная или частичная утрата речи, а также трудности с поиском слов для выражения мысли. В-третьих, человек может стать подавленным, раздражительным и неуверенным в себе.В-четвертых, пациент с развивающейся деменцией может утратить чувство времени и места. Пятый симптом – потеря памяти.Ранее стало известно, что регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости.Деменция – приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости.Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.

https://ria.ru/20210420/simptom-1729032412.html

весь мир

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деменция, весь мир