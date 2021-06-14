https://ria.ru/20210614/dementsiya-1736913009.html
Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия - РИА Новости, 14.06.2021
Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
На начинающуюся деменцию могут указывать пять признаков, при этом они могут проявляться даже в возрасте 40 лет. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T06:32
2021-06-14T06:32
2021-06-14T06:32
наука
деменция
весь мир
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На начинающуюся деменцию могут указывать пять признаков, при этом они могут проявляться даже в возрасте 40 лет. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.В первую очередь, у человека может ухудшиться зрение и возникнуть проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов. Во-вторых, возможно полная или частичная утрата речи, а также трудности с поиском слов для выражения мысли. В-третьих, человек может стать подавленным, раздражительным и неуверенным в себе.В-четвертых, пациент с развивающейся деменцией может утратить чувство времени и места. Пятый симптом – потеря памяти.Ранее стало известно, что регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости.Деменция – приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости.Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.
https://ria.ru/20210420/simptom-1729032412.html
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деменция, весь мир
Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
Британские врачи назвали пять симптомов надвигающегося слабоумия
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
На начинающуюся деменцию
могут указывать пять признаков, при этом они могут проявляться даже в возрасте 40 лет. Об этом пишет Daily Express
со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.
В первую очередь, у человека может ухудшиться зрение и возникнуть проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов. Во-вторых, возможно полная или частичная утрата речи, а также трудности с поиском слов для выражения мысли. В-третьих, человек может стать подавленным, раздражительным и неуверенным в себе.
В-четвертых, пациент с развивающейся деменцией может утратить чувство времени и места. Пятый симптом – потеря памяти.
Ранее стало известно, что регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости.
Деменция – приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости.
Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.