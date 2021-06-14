https://ria.ru/20210614/blm-1736949817.html

Путин заявил, что движение BLM имеет под собой основания

Путин заявил, что движение BLM имеет под собой основания - РИА Новости, 14.06.2021

Путин заявил, что движение BLM имеет под собой основания

Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что движение "Жизни черных тоже считаются" (BLM) в США имеет под собой основания, сообщает телекомпания. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:13

2021-06-14T15:13

2021-06-14T15:13

nbc

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что движение "Жизни черных тоже считаются" (BLM) в США имеет под собой основания, сообщает телекомпания."На вопрос о том, что он думает о (движении) BLM, Путин сказал: "Для этого есть определенные основания", - информирует телеканал. Слова Путина даются в обратном переводе с английского."Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права", - отметил российский президент.

https://euro2020.ria.ru/20210613/evro-1736883669.html

сша

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2021

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nbc, владимир путин, сша