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Путин заявил, что движение BLM имеет под собой основания
Путин заявил, что движение BLM имеет под собой основания - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что движение BLM имеет под собой основания
Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что движение "Жизни черных тоже считаются" (BLM) в США имеет под собой основания, сообщает телекомпания. РИА Новости, 14.06.2021
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что движение "Жизни черных тоже считаются" (BLM) в США имеет под собой основания, сообщает телекомпания."На вопрос о том, что он думает о (движении) BLM, Путин сказал: "Для этого есть определенные основания", - информирует телеканал. Слова Путина даются в обратном переводе с английского."Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права", - отметил российский президент.
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nbc, владимир путин, сша
Путин заявил, что движение BLM имеет под собой основания
15:13 14.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин в интервью NBC заявил, что движение BLM имеет под собой основания

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что движение "Жизни черных тоже считаются" (BLM) в США имеет под собой основания, сообщает телекомпания.
"На вопрос о том, что он думает о (движении) BLM, Путин сказал: "Для этого есть определенные основания", - информирует телеканал. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.
"Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права", - отметил российский президент.
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