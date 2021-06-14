https://ria.ru/20210614/bayden-1736999617.html

Байден назвал Путина умным и жестким

Байден назвал Путина умным и жестким - РИА Новости, 15.06.2021

Байден назвал Путина умным и жестким

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО оценил своего российского коллегу Владимира Путина. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-14T22:52

2021-06-14T22:52

2021-06-15T07:03

россия

нато

китай

сша

в мире

джо байден

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО оценил своего российского коллегу Владимира Путина."Я встречал Путина, он умный и жесткий. Я считаю, что он достойный соперник", — заявил американский лидер.Саммит НАТО прошел в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.В недавнем интервью телекомпании NBC Владимир Путин указал, что американские политики приносят в жертву отношения двух стран, бездоказательно обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, кибератаках и других вещах.

https://ria.ru/20210614/bayden-1736999767.html

россия

китай

сша

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россия, нато, китай, сша, в мире, джо байден, владимир путин