https://ria.ru/20210614/bayden-1736999617.html
Байден назвал Путина умным и жестким
Байден назвал Путина умным и жестким - РИА Новости, 15.06.2021
Байден назвал Путина умным и жестким
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО оценил своего российского коллегу Владимира Путина. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T22:52
2021-06-14T22:52
2021-06-15T07:03
россия
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китай
сша
в мире
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО оценил своего российского коллегу Владимира Путина."Я встречал Путина, он умный и жесткий. Я считаю, что он достойный соперник", — заявил американский лидер.Саммит НАТО прошел в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.В недавнем интервью телекомпании NBC Владимир Путин указал, что американские политики приносят в жертву отношения двух стран, бездоказательно обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, кибератаках и других вещах.
https://ria.ru/20210614/bayden-1736999767.html
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россия, нато, китай, сша, в мире, джо байден, владимир путин
Байден назвал Путина умным и жестким
22:52 14.06.2021 (обновлено: 07:03 15.06.2021)
Байден: я встречал Путина, он умный и жесткий