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"Дайте отдохнуть": Байден резко ответил на вопрос об отмене указов Трампа
"Дайте отдохнуть": Байден резко ответил на вопрос об отмене указов Трампа - РИА Новости, 14.06.2021
"Дайте отдохнуть": Байден резко ответил на вопрос об отмене указов Трампа
Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналиста об ограничениях, введенных против Евросоюза его предшественником Дональдом Трампом. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:42
2021-06-14T16:42
g7
дональд трамп
евросоюз
джо байден
франция
мексика
вашингтон (город)
италия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналиста об ограничениях, введенных против Евросоюза его предшественником Дональдом Трампом.Инцидент произошел во время пресс-конференции американского лидера по итогам саммита "Большой семерки". Репортер спросил Байдена, почему Вашингтон до сих пор не отменил торговые пошлины на экспорт стали и алюминия из ЕС. Сотрудник СМИ также хотел уточнить, как к этому относятся лидеры других стран G7."Сто двадцать дней. Дайте мне передохнуть. Нужно время", — раздраженно ответил Байден, напоследок громко хлопнув рукой по трибуне.В мае 2018 года Вашингтон ввел пошлины на ввоз в США стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики и других стран. Трамп обосновал это требованиями национальной безопасности. В ответ государства, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, подготовили ответные меры.
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g7, дональд трамп, евросоюз, джо байден, франция, мексика, вашингтон (город), италия, сша, в мире
"Дайте отдохнуть": Байден резко ответил на вопрос об отмене указов Трампа
14:42 14.06.2021 (обновлено: 16:42 14.06.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Байден раскритиковал репортера, спросившего его о введенных Трампом санкциях

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналиста об ограничениях, введенных против Евросоюза его предшественником Дональдом Трампом.
Инцидент произошел во время пресс-конференции американского лидера по итогам саммита "Большой семерки". Репортер спросил Байдена, почему Вашингтон до сих пор не отменил торговые пошлины на экспорт стали и алюминия из ЕС. Сотрудник СМИ также хотел уточнить, как к этому относятся лидеры других стран G7.
"Сто двадцать дней. Дайте мне передохнуть. Нужно время", — раздраженно ответил Байден, напоследок громко хлопнув рукой по трибуне.
В мае 2018 года Вашингтон ввел пошлины на ввоз в США стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики и других стран. Трамп обосновал это требованиями национальной безопасности. В ответ государства, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, подготовили ответные меры.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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G7Дональд ТрампЕвросоюзДжо БайденФранцияМексикаВашингтон (город)ИталияСШАВ мире
 
 
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