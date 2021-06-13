Правительство выделит дополнительные средства на решение проблемы свалок
12:53 13.06.2021 (обновлено: 13:16 13.06.2021)
© Фото : Юлия АхмедоваНесанкционированная свалка в селе Новый Параул
© Фото : Юлия Ахмедова
Регионам на решение проблемы несанкционированных свалок выделят дополнительные средства
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Регионам РФ на решение проблемы несанкционированных свалок и загрязнения воздуха дополнительно выделят более семи миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
"Федеральный центр поможет регионам решить проблему несанкционированных свалок и сильного загрязнения воздуха. На эти цели будет дополнительно направлено более семи миллиардов рублей. Распоряжения о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
На работу, связанную с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, дополнительно направят почти 900 миллионов рублей. Деньги получат пять регионов России: Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области. Кроме того, более 1,3 миллиарда рублей поступит в Московскую область на софинансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов. В их числе – "Царёво", "Слизнево", "Вальцово", "Съяново", "Часцы", "Каурцево", "Парфёново". Такая работа ведётся в рамках федерального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта "Экология".
На мероприятия по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ будет дополнительно распределено более 4,8 миллиарда рублей. Средства получат четыре индустриальных региона. Это Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области. В частности, с помощью федерального финансирования в Новокузнецке закупят трамваи и троллейбусы, а также построят сети газоснабжения и подключат к ним частные жилые дома. Обновить парк общественного транспорта за счёт более экологичных моделей также планируется в Челябинске, Магнитогорске, Череповце и Чите. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".
Распределение финансирования в рамках этих двух федеральных проектов было одобрено на заседании правительства 10 июня. Мишустин отметил, что для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха достаточно острая экологическая проблема, которую необходимо решать.
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