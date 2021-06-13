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https://ria.ru/20210613/svalki-1736842739.html
Правительство выделит дополнительные средства на решение проблемы свалок
Правительство выделит дополнительные средства на решение проблемы свалок - РИА Новости, 13.06.2021
Правительство выделит дополнительные средства на решение проблемы свалок
Регионам РФ на решение проблемы несанкционированных свалок и загрязнения воздуха дополнительно выделят более семи миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:53
2021-06-13T13:16
михаил мишустин
кировская область
чита
россия
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Регионам РФ на решение проблемы несанкционированных свалок и загрязнения воздуха дополнительно выделят более семи миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина."Федеральный центр поможет регионам решить проблему несанкционированных свалок и сильного загрязнения воздуха. На эти цели будет дополнительно направлено более семи миллиардов рублей. Распоряжения о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.На работу, связанную с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, дополнительно направят почти 900 миллионов рублей. Деньги получат пять регионов России: Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области. Кроме того, более 1,3 миллиарда рублей поступит в Московскую область на софинансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов. В их числе – "Царёво", "Слизнево", "Вальцово", "Съяново", "Часцы", "Каурцево", "Парфёново". Такая работа ведётся в рамках федерального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта "Экология".На мероприятия по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ будет дополнительно распределено более 4,8 миллиарда рублей. Средства получат четыре индустриальных региона. Это Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области. В частности, с помощью федерального финансирования в Новокузнецке закупят трамваи и троллейбусы, а также построят сети газоснабжения и подключат к ним частные жилые дома. Обновить парк общественного транспорта за счёт более экологичных моделей также планируется в Челябинске, Магнитогорске, Череповце и Чите. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".Распределение финансирования в рамках этих двух федеральных проектов было одобрено на заседании правительства 10 июня. Мишустин отметил, что для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха достаточно острая экологическая проблема, которую необходимо решать.
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/svalka-1736304940.html
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михаил мишустин, кировская область, чита, россия, общество
Правительство выделит дополнительные средства на решение проблемы свалок
12:53 13.06.2021 (обновлено: 13:16 13.06.2021)
 
© Фото : Юлия АхмедоваНесанкционированная свалка в селе Новый Параул
Несанкционированная свалка в селе Новый Параул - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Фото : Юлия Ахмедова

Регионам на решение проблемы несанкционированных свалок выделят дополнительные средства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Регионам РФ на решение проблемы несанкционированных свалок и загрязнения воздуха дополнительно выделят более семи миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
"Федеральный центр поможет регионам решить проблему несанкционированных свалок и сильного загрязнения воздуха. На эти цели будет дополнительно направлено более семи миллиардов рублей. Распоряжения о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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На работу, связанную с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, дополнительно направят почти 900 миллионов рублей. Деньги получат пять регионов России: Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области. Кроме того, более 1,3 миллиарда рублей поступит в Московскую область на софинансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов. В их числе – "Царёво", "Слизнево", "Вальцово", "Съяново", "Часцы", "Каурцево", "Парфёново". Такая работа ведётся в рамках федерального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта "Экология".
На мероприятия по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ будет дополнительно распределено более 4,8 миллиарда рублей. Средства получат четыре индустриальных региона. Это Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области. В частности, с помощью федерального финансирования в Новокузнецке закупят трамваи и троллейбусы, а также построят сети газоснабжения и подключат к ним частные жилые дома. Обновить парк общественного транспорта за счёт более экологичных моделей также планируется в Челябинске, Магнитогорске, Череповце и Чите. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".
Распределение финансирования в рамках этих двух федеральных проектов было одобрено на заседании правительства 10 июня. Мишустин отметил, что для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха достаточно острая экологическая проблема, которую необходимо решать.
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