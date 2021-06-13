Поклонская обвинила ООН в игнорировании водной блокады Крыма
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская заявила, что УВКПЧ ООН не спешит с оценкой водной блокады Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не спешит с оценкой водной блокады Крыма, поэтому складывается впечатление, что вопрос сознательно затягивается или игнорируется.
Ранее Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.
"Новых ответов в мой адрес не поступало. Складывается впечатление, что вопрос сознательно затягивается или игнорируется", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.