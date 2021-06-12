https://ria.ru/20210612/yaponiya-1736716354.html

Японцы предрекли гибель страны из-за "удара России" по авторитету Токио

Японцы предрекли гибель страны из-за "удара России" по авторитету Токио - РИА Новости, 12.06.2021

Японцы предрекли гибель страны из-за "удара России" по авторитету Токио

Читатели японской газеты Yomiuri прокомментировали инцидент с задержанием шхуны "Эйхо-мару" сахалинскими пограничниками и посчитали, что сложившаяся ситуация... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T02:54

2021-06-12T02:54

2021-06-12T02:54

москва

сахалинская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

южная корея

китай

кндр (северная корея)

япония

токио

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri прокомментировали инцидент с задержанием шхуны "Эйхо-мару" сахалинскими пограничниками и посчитали, что сложившаяся ситуация нанесла урон имиджу Токио.Ранее в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области сообщили, что японское судно отпустили после уплаты штрафа в размере шести миллионов рублей. По данным ведомства, расследование инцидента полностью доказало вину капитана "Эйхо-мару" в незаконном рыболовстве в исключительной экономической зоне России.Некоторые пользователи посчитали случившееся ударом по авторитету Японии и угрозой национальной безопасности страны."Вы теперь понимаете, что Япония во всем отстает?! В образовании, в юриспруденции, в искусственном интеллекте? Все нужно менять! Охватывает острое беспокойство за будущее наших детей!" — высказался другой юзер.Несколько комментаторов призвали японское правительство незамедлительно принять ответные меры в адрес Москвы."Всегда русские арестовывают наши рыболовные суда. А почему мы их не арестовываем? Может, попробовать?" — предложил пользователь.Другой юзер выразил мнение, что после этого инцидента Японии следует начать арестовывать все рыболовецкие суда, в том числе из Китая, Южной Кореи и КНДР.Однако один из пользователей подчеркнул, что Япония легко отделалась, и призвал соотечественников перестать заниматься незаконным промыслом в чужих водах.Токио отмечал, что судно "Эйхо-мару" вело промысел в исключительной экономической зоне Японии, а потому заявил протест в связи с его задержанием и препровождением в порт Корсаков российскими пограничниками. В свою очередь, Москва выразила посольству Японии решительный протест.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210522/otpor-1733417529.html

https://ria.ru/20210508/soyuz-1731456294.html

https://ria.ru/20210426/ugroza-1729906887.html

москва

сахалинская область

россия

южная корея

китай

кндр (северная корея)

япония

токио

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москва, сахалинская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южная корея, китай, кндр (северная корея), япония, токио, в мире