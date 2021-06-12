Японцы предрекли гибель страны из-за "удара России" по авторитету Токио
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Ранее в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области сообщили, что японское судно отпустили после уплаты штрафа в размере шести миллионов рублей. По данным ведомства, расследование инцидента полностью доказало вину капитана "Эйхо-мару" в незаконном рыболовстве в исключительной экономической зоне России.
Некоторые пользователи посчитали случившееся ударом по авторитету Японии и угрозой национальной безопасности страны.
"Если мы не поменяем Конституцию и не станем с ответственностью участвовать в военных маневрах и учениях с союзниками, то так и останемся без всякого авторитета! Если не завладеем атомным оружием, то Япония скоро закончится как страна!" — отреагировал один из комментаторов.
"Вы теперь понимаете, что Япония во всем отстает?! В образовании, в юриспруденции, в искусственном интеллекте? Все нужно менять! Охватывает острое беспокойство за будущее наших детей!" — высказался другой юзер.
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Несколько комментаторов призвали японское правительство незамедлительно принять ответные меры в адрес Москвы.
"России доверять нельзя. Нужно выдвинуть базы сил самообороны и американские базы поближе к России!" — считает читатель.
"Всегда русские арестовывают наши рыболовные суда. А почему мы их не арестовываем? Может, попробовать?" — предложил пользователь.
Другой юзер выразил мнение, что после этого инцидента Японии следует начать арестовывать все рыболовецкие суда, в том числе из Китая, Южной Кореи и КНДР.
"Япония слаба по сравнению с Россией. Каждый год русские досматривают и арестовывают по нескольку десятков японских рыболовецких судов. Японское правительство об этом знает, но ничего серьезного не предпринимает", — пожаловался комментатор.
Однако один из пользователей подчеркнул, что Япония легко отделалась, и призвал соотечественников перестать заниматься незаконным промыслом в чужих водах.
Токио отмечал, что судно "Эйхо-мару" вело промысел в исключительной экономической зоне Японии, а потому заявил протест в связи с его задержанием и препровождением в порт Корсаков российскими пограничниками. В свою очередь, Москва выразила посольству Японии решительный протест.
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