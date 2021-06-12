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Путин заявил об отсутствии осложнений у россиян после вакцинации
Путин заявил об отсутствии осложнений у россиян после вакцинации - РИА Новости, 12.06.2021
Путин заявил об отсутствии осложнений у россиян после вакцинации
В России от коронавируса провакцинировано уже 18 миллионов человек, при этом нет ни одного серьезного осложнения, это доказательство того, что вакцинация может... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:15
2021-06-12T15:40
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В России от коронавируса провакцинировано уже 18 миллионов человек, при этом нет ни одного серьезного осложнения, это доказательство того, что вакцинация может идти шире, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас, кстати говоря, это же обычное явление - люди относятся так, настороженно, я бы сказал, ко всем подобным процедурам. Но, на мой взгляд, уже после того, как у нас провакцинировано 18 миллионов уже и ни одного серьезного случая осложнений, мне кажется, это достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире", - сказал Путин в ходе общения с героями труда и лауреатами госпремий РФ.Он отметил, что "здесь бояться нечего".
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин
Путин заявил об отсутствии осложнений у россиян после вакцинации
15:15 12.06.2021 (обновлено: 15:40 12.06.2021)
 
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Путин заявил, что у вакцинированных россиян нет серьезных осложнений

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В России от коронавируса провакцинировано уже 18 миллионов человек, при этом нет ни одного серьезного осложнения, это доказательство того, что вакцинация может идти шире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас, кстати говоря, это же обычное явление - люди относятся так, настороженно, я бы сказал, ко всем подобным процедурам. Но, на мой взгляд, уже после того, как у нас провакцинировано 18 миллионов уже и ни одного серьезного случая осложнений, мне кажется, это достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире", - сказал Путин в ходе общения с героями труда и лауреатами госпремий РФ.
Он отметил, что "здесь бояться нечего".
 
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