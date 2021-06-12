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Стрельба в клубе в Орландо 12 июня 2016 года

Стрельба в клубе в Орландо 12 июня 2016 года - РИА Новости, 12.06.2021

Стрельба в клубе в Орландо 12 июня 2016 года

В ночь на 12 июня 2016 года при стрельбе в гей-клубе Pulse в Орландо (штат Флорида, США) 49 человек погибли и 53 были ранены. Инцидент стал крупнейшим по числу... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T02:38

2021-06-12T02:38

2021-06-12T02:38

орландо

сша

стрельба

справки

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В ночь на 12 июня 2016 года при стрельбе в гей-клубе Pulse в Орландо (штат Флорида, США) 49 человек погибли и 53 были ранены. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США. Нападавшим оказался житель Флориды 29-летний Омар Матин. Его семья приехала в США из Афганистана, сам Омар родился в Нью-Йорке. Его отец, Седдик Матин, - ведущий политической передачи на афганском спутниковом телеканале в США. По данным СМИ, телеканал ориентирован на пуштунов – народность Афганистана и Пакистана и поддерживает афганское исламистское движение "Талибан". Омар Матин в 2006 году получил степень младшего специалиста по уголовному правосудию в Полицейской академии при колледже Индиан-Ривер во Флориде. Сначала работал охранником в исправительном заведении для несовершеннолетних, а затем в охранной компании G4S. С 2007 года имел лицензию на огнестрельное оружие Флориды. В 2009 году Омар Матин женился на уроженке Узбекистана Ситоре Юсуфий, с которой познакомился в интернете. Через несколько месяцев после свадьбы родители девушки забрали ее из дома семьи Матина, узнав о побоях. В 2011 году они развелись. Позже Омар Матин женился на Нур Захи Салман, в этом браке родился сын. Омар Матин дважды попадал в поле зрения ФБР, проводившего в отношении него расследование по подозрению в связях с террористами. Тем не менее, он смог на законных основаниях приобрести оружие. 4 июня 2016 года Матин купил полуавтоматическую винтовку, а на следующий день - полуавтоматический пистолет. При нападении он использовал оба оружия. В ночь на 12 июня 2016 года Омар Матин зашел в гей-клуб в Орландо, но потом вышел. Позже он вернулся и устроил стрельбу. Следователи полагают, что он заходил туда в первый раз, чтобы проверить систему безопасности заведения. По словам очевидцев, в клуб Омар Матин ворвался незадолго до двух часов ночи по местному времени. Он был вооружен пистолетом и штурмовой винтовкой. Внутри клуба в это время находилось более 300 человек. В 2.09 на его сайте появился призыв "выбираться из клуба и бежать". Первые выстрелы очевидцы приняли за петарды или спецэффекты. Но вскоре, осознав происходящее, все побежали выходу, после этого послышались новые выстрелы и крики. Люди падали, кто-то из них был убит, кто-то ранен. Когда выстрелы на некоторые время прекратились, несколько человек спрятались на парковке, после чего бросились врассыпную. По данным СМИ, Омар Матин прервал стрельбу, чтобы позвонить в службу спасения. Как сообщил директор ФБР Джеймс Коми, Матин позвонил в 911 и заявил, что поддерживает одновременно главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, смертника враждующей с ИГ* группировки "Джебхат ан-Нусра"* и братьев Царнаевых, совершивших теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. В опубликованной в сентябре 2016 года записи телефонного разговора Матина с полицией, он признался в совершении теракта, объявил о своей лояльности террористической группировке "Исламское государство"*, а также осудил бомбардировки Сирии и Ирака американскими Воздушными силами. Примерно в 2.30 к месту происшествия прибыла полиция. Матин забаррикадировался внутри с заложниками. Прибывшие полицейские не менее 15-20 минут ожидали спецназ и не предпринимали никаких действий. Они не были одеты в боевую экипировку, только в полицейскую форму. В течение полутора часов полиция пыталась решить дело миром. Однако, по сообщениям тех, кто остался в клубе, террорист снова начал расстреливать людей. Только тогда было принято решение пойти на штурм. Мэр Орландо Бадди Дайер сообщил, что заложники находились в двух разных местах. От пяти до восьми человек были в одной комнате со стрелявшим, еще одна группа людей (порядка 15-25 человек) находилась в отдельной изолированной комнате. Чтобы эвакуировать заложников из этого помещения, пришлось пробить стену бронированным автомобилем. Затем, как пояснил мэр, злоумышленник открыл дверь, вышел из комнаты, в которой он находился, и открыл огонь. В этот момент его застрелили. По словам мэра, переговоров с подозреваемым не вели, имел место только обмен репликами между полицейскими и стрелявшим мужчиной. Кроме того, люди, находившиеся в заложниках, отправляли правоохранителям текстовые сообщения. В 5.35 полиция сообщила в своем микроблоге в Twitter о том, что стрелок в клубе Pulse мертв. Среди полицейских один человек получил ранение по касательной после того, как пуля попала в кевларовый шлем. Президент США Барак Обама выступил со специальным обращением, во время которого назвал массовую стрельбу в Орландо "терактом и актом ненависти". Он также отметил, что ФБР расследует это преступление как теракт. Ответственность за теракт в ночном клубе в Орландо взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В день трагедии отец преступника, устроившего массовую бойню в городе Орландо, Седдик Матин, извинился за преступление своего сына в эфире NBC. По его словам, произошедшее "не имеет ничего общего с религией". Он назвал поступок сына актом терроризма, который противоречит принципам его семьи. Более 50 стран и лидеров со всего мира выразили соболезнования США в связи с трагедией в Орландо. Правительство США выделило штату Флорида 1 миллион долларов из федерального фонда экстренной помощи на покрытие затрат, которые повлек теракт. 16 января 2017 года была арестована вдова Омара Матина – Нур Салман. Следствие настаивало, что она знала о том, что ее муж намерен совершить нечто противозаконное с применением огнестрельного оружия, и разработала для него алиби. Женщине были предъявлены обвинения в пособничестве и помощи нападавшему, а также в препятствовании правосудию. В марте 2018 года коллегия присяжных признала Нуру Салман невиновной. * Международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орландо, сша, стрельба, справки