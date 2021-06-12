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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210612/sanktsii-1736771166.html
Минск назвал цель санкций Запада против Белоруссии
Минск назвал цель санкций Запада против Белоруссии - РИА Новости, 12.06.2021
Минск назвал цель санкций Запада против Белоруссии
Целью ужесточения санкций Запада против официального Минска является желание спровоцировать в республике экономический кризис и "голодные бунты", причем перед... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:01
2021-06-12T17:01
протесты в белоруссии
задержание основателя telegram-канала nexta
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Целью ужесточения санкций Запада против официального Минска является желание спровоцировать в республике экономический кризис и "голодные бунты", причем перед оппозицией ставится задача возобновить массовые протесты в стране до сентября, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Абсолютно враждебные высказывания (о санкциях звучат со стороны властей западных стран - ред.), которые заставляют нас задуматься. Без ответа такие высказывания и действия не должны оставаться. Почему это делается? Целью является удушение экономики Беларуси, доведение страны до голодных бунтов, которые должны снести эту власть", - сказал Макей в интервью телеканалу ОНТ, отрывок которого был показан в субботу.Макей выразил недопонимание заявлений западных политиков о том, что сильные санкции против Белоруссии будут в интересах самих граждан республики, которые якобы ждут жестких ограничительных мер. "Представляете, какие кощунственный рассуждения?" - продолжил министр.При этом он обратил внимание, что выехавшие за пределы страны представители белорусской оппозиции, которые призывают к жестким санкциям против по сути белорусского народа, за рубежом живут в дорогих апартаментах и отнюдь не нищенствуют. "Нам достоверно известно, что буквально недавно тем (представителям белорусской оппозиции – ред.), кто находится в Польше, было четко сказано: "Если до сентября не будет массовых протестов в Беларуси, мы прекратим ваше финансирование". Конечно, они вынуждены реагировать на эту угрозу, связанную с непосредственно их благополучием, и начинать какие-то действия. Отсюда и попытки организовать блокаду транзитных дорог (в Польше и странах Балтии рядом с госграницей с Белоруссией – ред.) и ряд других попыток организовать протесты в Беларуси и вокруг Беларуси", - подчеркнул Макей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвертым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/prazdnik-1736731245.html
https://ria.ru/20210611/sanktsii-1736660728.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире
Минск назвал цель санкций Запада против Белоруссии
17:01 12.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
Участники акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что целью санкций Запада являются "голодные бунты"

Читать ria.ru в
МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Целью ужесточения санкций Запада против официального Минска является желание спровоцировать в республике экономический кризис и "голодные бунты", причем перед оппозицией ставится задача возобновить массовые протесты в стране до сентября, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Абсолютно враждебные высказывания (о санкциях звучат со стороны властей западных стран - ред.), которые заставляют нас задуматься. Без ответа такие высказывания и действия не должны оставаться. Почему это делается? Целью является удушение экономики Беларуси, доведение страны до голодных бунтов, которые должны снести эту власть", - сказал Макей в интервью телеканалу ОНТ, отрывок которого был показан в субботу.
Макей выразил недопонимание заявлений западных политиков о том, что сильные санкции против Белоруссии будут в интересах самих граждан республики, которые якобы ждут жестких ограничительных мер. "Представляете, какие кощунственный рассуждения?" - продолжил министр.
При этом он обратил внимание, что выехавшие за пределы страны представители белорусской оппозиции, которые призывают к жестким санкциям против по сути белорусского народа, за рубежом живут в дорогих апартаментах и отнюдь не нищенствуют. "Нам достоверно известно, что буквально недавно тем (представителям белорусской оппозиции – ред.), кто находится в Польше, было четко сказано: "Если до сентября не будет массовых протестов в Беларуси, мы прекратим ваше финансирование". Конечно, они вынуждены реагировать на эту угрозу, связанную с непосредственно их благополучием, и начинать какие-то действия. Отсюда и попытки организовать блокаду транзитных дорог (в Польше и странах Балтии рядом с госграницей с Белоруссией – ред.) и ряд других попыток организовать протесты в Беларуси и вокруг Беларуси", - подчеркнул Макей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Лукашенко в День России напомнил о "закаленных отношениях" с Москвой
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвертым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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Протесты в БелоруссииЗадержание основателя Telegram-канала NextaВладимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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