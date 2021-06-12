https://ria.ru/20210612/sanktsii-1736771166.html

Минск назвал цель санкций Запада против Белоруссии

Минск назвал цель санкций Запада против Белоруссии - РИА Новости, 12.06.2021

Минск назвал цель санкций Запада против Белоруссии

Целью ужесточения санкций Запада против официального Минска является желание спровоцировать в республике экономический кризис и "голодные бунты", причем перед... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:01

2021-06-12T17:01

2021-06-12T17:01

протесты в белоруссии

задержание основателя telegram-канала nexta

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Целью ужесточения санкций Запада против официального Минска является желание спровоцировать в республике экономический кризис и "голодные бунты", причем перед оппозицией ставится задача возобновить массовые протесты в стране до сентября, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Абсолютно враждебные высказывания (о санкциях звучат со стороны властей западных стран - ред.), которые заставляют нас задуматься. Без ответа такие высказывания и действия не должны оставаться. Почему это делается? Целью является удушение экономики Беларуси, доведение страны до голодных бунтов, которые должны снести эту власть", - сказал Макей в интервью телеканалу ОНТ, отрывок которого был показан в субботу.Макей выразил недопонимание заявлений западных политиков о том, что сильные санкции против Белоруссии будут в интересах самих граждан республики, которые якобы ждут жестких ограничительных мер. "Представляете, какие кощунственный рассуждения?" - продолжил министр.При этом он обратил внимание, что выехавшие за пределы страны представители белорусской оппозиции, которые призывают к жестким санкциям против по сути белорусского народа, за рубежом живут в дорогих апартаментах и отнюдь не нищенствуют. "Нам достоверно известно, что буквально недавно тем (представителям белорусской оппозиции – ред.), кто находится в Польше, было четко сказано: "Если до сентября не будет массовых протестов в Беларуси, мы прекратим ваше финансирование". Конечно, они вынуждены реагировать на эту угрозу, связанную с непосредственно их благополучием, и начинать какие-то действия. Отсюда и попытки организовать блокаду транзитных дорог (в Польше и странах Балтии рядом с госграницей с Белоруссией – ред.) и ряд других попыток организовать протесты в Беларуси и вокруг Беларуси", - подчеркнул Макей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвертым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/prazdnik-1736731245.html

https://ria.ru/20210611/sanktsii-1736660728.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире