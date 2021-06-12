https://ria.ru/20210612/pozhar-1736722384.html
Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт - РИА Новости, 12.06.2021
Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
Жители Южно-Сахалинска, чьи квартиры пострадали от пожара в многоэтажном доме, получат компенсации от властей от 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:41
2021-06-12T08:41
2021-06-12T08:41
госжилинспекция
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн - РИА Новости. Жители Южно-Сахалинска, чьи квартиры пострадали от пожара в многоэтажном доме, получат компенсации от властей от 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.В Южно-Сахалинске днём в пятницу загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома на общей площади 800 квадратных метров. Были эвакуированы 34 жильца, погибших и пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания. Пожар ликвидирован в 17.53 (10.53 мск) пятницы. Полностью выгорела одна квартира, остальные оказались залиты водой. Всего в пострадавшем доме 98 квартир."Южносахалинцы, пострадавшие от возгорания крыши дома, получат материальные выплаты. Закон предусматривает... по 20 тысяч рублей на человека", - информирует региональное правительство, уточняя, что люди начнут получать эти деньги с субботы.По информации пресс-службы, семьям с детьми, инвалидам, ветеранам выплатят еще по 50 тысяч рублей на семью. У собственников наиболее пострадавших квартир есть возможность получить компенсацию до 100 тысяч рублей на ремонт. Если у человека особая жизненная ситуация, помощь будут оказывать в индивидуальном порядке.По поручению главы региона Госжилинспекция проверит управляющую компанию горевшего дома.По данным пресс-службы, ремонт крыши займет несколько месяцев.
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госжилинспекция, южно-сахалинск, происшествия
Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат компенсации от властей до ста тысяч рублей
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн - РИА Новости.
Жители Южно-Сахалинска
, чьи квартиры пострадали от пожара в многоэтажном доме, получат компенсации от властей от 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
В Южно-Сахалинске днём в пятницу загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома на общей площади 800 квадратных метров. Были эвакуированы 34 жильца, погибших и пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания. Пожар ликвидирован в 17.53 (10.53 мск) пятницы. Полностью выгорела одна квартира, остальные оказались залиты водой. Всего в пострадавшем доме 98 квартир.
"Южносахалинцы, пострадавшие от возгорания крыши дома, получат материальные выплаты. Закон предусматривает... по 20 тысяч рублей на человека", - информирует региональное правительство, уточняя, что люди начнут получать эти деньги с субботы.
По информации пресс-службы, семьям с детьми, инвалидам, ветеранам выплатят еще по 50 тысяч рублей на семью. У собственников наиболее пострадавших квартир есть возможность получить компенсацию до 100 тысяч рублей на ремонт. Если у человека особая жизненная ситуация, помощь будут оказывать в индивидуальном порядке.
По поручению главы региона Госжилинспекция
проверит управляющую компанию горевшего дома.
По данным пресс-службы, ремонт крыши займет несколько месяцев.