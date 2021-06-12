https://ria.ru/20210612/pozdravlenie-1736730975.html

Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021

Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и главу российского правительства Михаила Мишустина с... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T10:51

2021-06-12T10:51

2021-06-12T10:51

россия

никол пашинян

день россии

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михаил мишустин

владимир путин

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и главу российского правительства Михаила Мишустина с Днем России, отметив поступательное развитие союзнических отношений, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году."Сегодня Армения и Россия поступательно развивают армяно-российские союзнические отношения, в основе которых лежит стремление к выстраиванию разнопланового взаимодействия на прочном фундаменте многовековой дружбы наших народов", - говорится в послании Путину, текст которого размещен на сайте армянского правительства.Пашинян уверен, что "армяно-российские межгосударственные отношения будут и далее развиваться в русле союзнического взаимодействия во благо обеспечения интересов наших государств, региональной стабильности и безопасности".В адресованном Мишустину послании отмечается, что "армяно-российское союзничество, в основе которого лежат многовековые отношения дружбы и братства народов наших стран, неизменно проявляется как на двустороннем уровне, так и в рамках международных, региональных и интеграционных объединений"."Убежден, что совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса межгосударственных отношений, содействуя развитию наших стран, обеспечению региональной стабильности и безопасности", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20210609/armeniya-1736281059.html

россия

рсфср

армения

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