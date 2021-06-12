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Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и главу российского правительства Михаила Мишустина с... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T10:51
2021-06-12T10:51
2021-06-12T10:51
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никол пашинян
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в мире
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ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и главу российского правительства Михаила Мишустина с Днем России, отметив поступательное развитие союзнических отношений, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году."Сегодня Армения и Россия поступательно развивают армяно-российские союзнические отношения, в основе которых лежит стремление к выстраиванию разнопланового взаимодействия на прочном фундаменте многовековой дружбы наших народов", - говорится в послании Путину, текст которого размещен на сайте армянского правительства.Пашинян уверен, что "армяно-российские межгосударственные отношения будут и далее развиваться в русле союзнического взаимодействия во благо обеспечения интересов наших государств, региональной стабильности и безопасности".В адресованном Мишустину послании отмечается, что "армяно-российское союзничество, в основе которого лежат многовековые отношения дружбы и братства народов наших стран, неизменно проявляется как на двустороннем уровне, так и в рамках международных, региональных и интеграционных объединений"."Убежден, что совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса межгосударственных отношений, содействуя развитию наших стран, обеспечению региональной стабильности и безопасности", - заявил Пашинян.
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россия, никол пашинян, день россии, рсфср, михаил мишустин, владимир путин, армения, в мире
Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
И.о. премьер-министра Армении Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
поздравил президента РФ Владимира Путина
и главу российского правительства Михаила Мишустина
с Днем России, отметив поступательное развитие союзнических отношений, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
"Сегодня Армения
и Россия поступательно развивают армяно-российские союзнические отношения, в основе которых лежит стремление к выстраиванию разнопланового взаимодействия на прочном фундаменте многовековой дружбы наших народов", - говорится в послании Путину, текст которого размещен на сайте армянского правительства.
Пашинян уверен, что "армяно-российские межгосударственные отношения будут и далее развиваться в русле союзнического взаимодействия во благо обеспечения интересов наших государств, региональной стабильности и безопасности".
В адресованном Мишустину послании отмечается, что "армяно-российское союзничество, в основе которого лежат многовековые отношения дружбы и братства народов наших стран, неизменно проявляется как на двустороннем уровне, так и в рамках международных, региональных и интеграционных объединений".
"Убежден, что совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса межгосударственных отношений, содействуя развитию наших стран, обеспечению региональной стабильности и безопасности", - заявил Пашинян.