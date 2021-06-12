https://ria.ru/20210612/pozdravlenie-1736728940.html

Глава Приднестровья направил поздравления в честь Дня России

Глава Приднестровья направил поздравления в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2021

Глава Приднестровья направил поздравления в честь Дня России

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в своем поздравлении с Днем России отметил сохранение приверженности интеграции с... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T10:15

2021-06-12T10:15

2021-06-12T10:15

россия

вадим красносельский

день россии

приднестровская молдавская республика

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в своем поздравлении с Днем России отметил сохранение приверженности интеграции с РФ.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.По сообщении пресс-службы главы ПМР, Красносельский поздравил с праздником президента РФ Владимира Путина и всех россиян."Приверженность интеграции с Российской Федерацией была и остается одним из главных приоритетов нашего государства. Мы верим в то, что воля приднестровского народа, высказанная в ходе референдума в 2006 году, будет реализована на практике", - говорится в сообщении.Красносельский отметил, что Приднестровье неразрывно связано с Россией, с ее культурно-историческим наследием и ментальной общностью, воплощенной в идее Русского мира. В сложный период для всего мира, когда пандемия COVID-19 стала глобальной проблемой, Россия протянула руку помощи Приднестровью, направив грузы медицинского назначения и обеспечив поставку вакцины для приднестровцев.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736681842.html

россия

приднестровская молдавская республика

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россия, вадим красносельский, день россии, приднестровская молдавская республика, в мире