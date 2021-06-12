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Глава Приднестровья направил поздравления в честь Дня России
Глава Приднестровья направил поздравления в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2021
Глава Приднестровья направил поздравления в честь Дня России
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в своем поздравлении с Днем России отметил сохранение приверженности интеграции с... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T10:15
2021-06-12T10:15
россия
вадим красносельский
день россии
приднестровская молдавская республика
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в своем поздравлении с Днем России отметил сохранение приверженности интеграции с РФ.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.По сообщении пресс-службы главы ПМР, Красносельский поздравил с праздником президента РФ Владимира Путина и всех россиян."Приверженность интеграции с Российской Федерацией была и остается одним из главных приоритетов нашего государства. Мы верим в то, что воля приднестровского народа, высказанная в ходе референдума в 2006 году, будет реализована на практике", - говорится в сообщении.Красносельский отметил, что Приднестровье неразрывно связано с Россией, с ее культурно-историческим наследием и ментальной общностью, воплощенной в идее Русского мира. В сложный период для всего мира, когда пандемия COVID-19 стала глобальной проблемой, Россия протянула руку помощи Приднестровью, направив грузы медицинского назначения и обеспечив поставку вакцины для приднестровцев.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736681842.html
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россия, вадим красносельский, день россии, приднестровская молдавская республика, в мире
Глава Приднестровья направил поздравления в честь Дня России
10:15 12.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонцерт на Красной площади в День России
Концерт на Красной площади в День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Глава Приднестровья Красносельский направил поздравление с Днем России

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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в своем поздравлении с Днем России отметил сохранение приверженности интеграции с РФ.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
По сообщении пресс-службы главы ПМР, Красносельский поздравил с праздником президента РФ Владимира Путина и всех россиян.
"Приверженность интеграции с Российской Федерацией была и остается одним из главных приоритетов нашего государства. Мы верим в то, что воля приднестровского народа, высказанная в ходе референдума в 2006 году, будет реализована на практике", - говорится в сообщении.
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 08:00
Праздник будущего: за что когда-нибудь поблагодарят Ельцина
Красносельский отметил, что Приднестровье неразрывно связано с Россией, с ее культурно-историческим наследием и ментальной общностью, воплощенной в идее Русского мира. В сложный период для всего мира, когда пандемия COVID-19 стала глобальной проблемой, Россия протянула руку помощи Приднестровью, направив грузы медицинского назначения и обеспечив поставку вакцины для приднестровцев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Как хорошо вы знаете Россию?
Вчера, 08:00Инфографика
Как хорошо вы знаете Россию?День России отмечается в нашей стране 12 июня. К празднику мы подготовили тест на знание регионов. Проверьте, как хорошо вы изучили родину.
 
РоссияВадим КрасносельскийДень РоссииПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
 
 
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