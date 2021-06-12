Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем России
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Патриарх Кирилл поздравил Путина, Мишустина и Собянина с Днем России
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил государственных деятелей с Днем России, выразив надежду, что государственно-церковное сотрудничество будет укрепляться и в будущем. Его поздравления президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину опубликованы в субботу на сайте РПЦ.
"Особую признательность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к различным формам социальной, просветительской и общественной деятельности Русской православной церкви. Надеюсь, что церковно-государственное сотрудничество будет развиваться и впредь, способствуя консолидации народа, достижению приоритетных национальных целей, укреплению могущества нашей страны, патриотическому воспитанию молодежи, утверждению в жизни современников непреходящих духовно-нравственных ценностей и идеалов. В сей праздничный день желаю вам доброго здоровья, душевного мира, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в ответственных трудах, с усердием совершаемых вами на пользу отечества", - говорится в поздравлении патриарха президенту России.
Предстоятель Русской церкви также выразил признательность Мишустину за поддержку ее начинаний. "Памятуя о подвигах наших предков, явивших искреннюю любовь к родине, самоотверженно трудившихся ради созидания достойной жизни народа, каждый из нас призван вносить посильный вклад в укрепление мира и гражданского согласия, в развитие страны. Признателен вам за внимание к служению Русской православной церкви, за поддержку ее важных проектов, направленных на утверждение в нашем обществе незыблемых христианских ценностей и патриотическое воспитание молодого поколения", - написано в патриаршем поздравлении премьеру.
В поздравлении мэру Москвы патриарх Кирилл также выразил надежду на то, что соработничество церкви с московскими властями будет и в дальнейшем "способствовать укреплению нравственных основ в жизни нашего народа и его духовному возрастанию". "Желаю вам доброго здоровья, благополучия, щедрой помощи Божией и успехов в совершаемых вами ответственных трудах на посту мэра столицы", - сказано в поздравлении.
День России – государственный праздник, который в Российской Федерации ежегодно отмечают 12 июня. Он стал одним из важнейших патриотических торжеств - символом национального единения и гражданского мира в стране.