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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210612/kitay-1736789170.html
Коллектив превыше всего. Почему Китай обвиняют в нарушении прав человека
Коллектив превыше всего. Почему Китай обвиняют в нарушении прав человека - РИА Новости, 12.06.2021
Коллектив превыше всего. Почему Китай обвиняют в нарушении прав человека
Права человека за последний год стали одной из самых обсуждаемых тем на мировой арене. Пандемия коронавируса выявила сильные и слабые места в системах... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T20:12
2021-06-12T20:12
россия-китай: главное
джордж флойд
ван и (политик)
си цзиньпин
евросоюз
всемирный банк
москва
оон
ухань
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МОСКВА, 12 июн – Проект "Россия-Китай: Главное". Права человека за последний год стали одной из самых обсуждаемых тем на мировой арене. Пандемия коронавируса выявила сильные и слабые места в системах здравоохранения и других социальных сферах разных стран. Где-то с эпидемией удавалось справляться благодаря большому числу больничных коек и наследию централизованной системы здравоохранения, в других местах – в силу колоссальной мобилизации ресурсов, жесткого контроля и ограничения индивидуальных прав. Как разные страны отстаивают свое видение прав человека – в материале проекта "Россия-Китай: главное". Права и вирусСпоры о правах граждан на свободное перемещение были спровоцированы долгими локдаунами – в некоторых странах граждане месяцами не выходили на улицу, соблюдали обязательство носить маски и держать социальную дистанцию. В других из-за длительных ограничений или, напротив, из-за неспособности властей взять ситуацию под контроль, вспыхивали протесты. Помимо этого, в разгар пандемии летом 2020 года во многих государствах проходили манифестации за права этнических меньшинств, распространившиеся по миру после расовых бунтов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.Права человека стали острым вопросом не только в западных странах, но и в Азии. Пандемия показала, что в критической ситуации законопослушность граждан – один из критических факторов победы над вирусом. Азиаты оказались более организованы. Во-первых, они уже научены опытом предыдущих эпидемий. Во-вторых, сыграло роль и государственное устройство, и местные традиции. В Китае, где находился эпицентр пандемии, ограничения, пожалуй, были самыми жесткими. В соцсетях то и дело появлялись видео, как "заточенные" на карантин китайцы отправляют собак на прогулку, спуская их с балкона в корзинке на газон. Облетели интернет и кадры того, как бес церемоний задерживают тех, кто отказывается надевать маску в общественных местах. Из-за одного случая заражения локдаун могли объявить во всем жилом квартале. Никаких походов за продуктами – зато есть доставка всего необходимого до ворот жилого комплекса. Даже сейчас, спустя год после того, как в Ухане отменили режим чрезвычайной ситуации, на карантин отправляют не только тех, кто мог лично столкнуться с заболевшим COVID-19, но и тех, кто находится в так называемом третьем круге контактировавших. При этом скрупулезно через мобильные приложения отслеживают вероятный перенос заразы, собирая данные о перемещении людей. Противоречивые обвинения Коронавирусные ограничения показали, что права человека где бы то ни было иногда приходится ограничивать ради безопасности граждан. И если в этом вопросе власти практически всех стран действовали строго, то по другим вопросам согласия нет.На фоне пандемии ожесточились споры вокруг политики китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Западные страны обвиняют Пекин в нарушении прав человека. В Синьцзяне, как заключили в США и еще нескольких европейских странах, китайские власти проводят геноцид и целенаправленно лишают собственной культуры местные мусульманские народности. Западные исследователи и журналисты приводят в пример бежавших из региона очевидцев, которые рассказывают о нарушении их прав, принудительном заключении и даже пытках в специальных лагерях. Скандал вышел на новый уровень, когда из-за сообщений о принудительном труде на хлопковых плантациях в Синьцзяне США и Евросоюз ввели против китайских чиновников санкции по линии прав человека. Китай ответил тем же, ограничения коснулись и исследователей, "очернявших" китайские власти. У Пекина есть свое объяснение того, что происходит в Синьцзяне, и обвинения в нарушении прав человека там не принимают. Особый режим безопасности, уверяют китайские власти, введен в регионе для борьбы с экстремизмом и сепаратизмом. Одна из самых крупных террористических атак произошла в Урумчи в 2014 году, тогда два внедорожника протаранили толпу, а затем в людей бросили взрывные устройства. Погибло 39 человек, почти сто получили ранения. Чтобы противодействовать распространению радикальных идей, местные власти собирают и проверяют данные о жителях региона. Некоторых отправляют в лагеря профессионального воспитания, где прививают любовь к родине, обучают китайскому языку, чтобы им было легче освоить новые навыки и общаться с согражданами. Китайские СМИ регулярно подтверждают это, выкладывая видео и репортажи о семинарах и круглых столах с участием тех, кто прошел через лагеря профессиональной переподготовки. Что касается принудительного перемещения местных сельских жителей – с китайской стороны заявляют, что на плантации и производства они отправляются добровольно в рамках схожей программы. Одн из ее целей - дать возможность местному населению заработать деньги. По официальным заявлениям, за два месяца, что длится сезон сбора хлопка в СУАР, можно выручить до 20 тысяч юаней. При этом в 2019 году заработок в 20 тысяч юаней за весь год считался чертой бедности. Более того, у крестьян и пастухов есть выбор, на какое производство отправиться. Китайская спецификаВ конце марта Совет ООН по правам человека принял представленную Китаем резолюцию "Содействие взаимовыгодному сотрудничеству в области прав человека". В документе Пекин обращается к всем странам с призывом вести конструктивный диалог и сотрудничать в совместном строительстве глобального сообщества единой судьбы.В своей речи глава китайского МИД Ван И отметил, что для Коммунистической партии Китая права человека, прежде всего, сосредоточены в сфере экономического развития страны и обеспечения безопасности граждан. "Права человека – это не монополия небольшого числа стран, и, тем более, они не должны использоваться как инструмент давления на другие государства и вмешательства в их внутренние дела", – заявил он. Китайские лидеры не первый раз подчеркивают, что, с их точки зрения, права человека для разных обществ имеют разное значение, и не стоит применять единые стандарты для всех, как это пытаются сделать некоторые западные страны. На первом "Форуме по правам человека Юг-Юг", который проходил в Пекине в 2017 году, председатель КНР Си Цзиньпин указал: "Права человека можно и должно продвигать только в рамках национальных особенностей и потребностей народа". Отвечая на критику, китайское руководство неизменно указывает на свои экономические успехи. В прошлом году Си Цзиньпин официально объявил об окончании тысячелетия крайней бедности в Китае. По итогам переписи населения 2020 года, численность людей с высшим образованием с 2010 года возросла на 73% – с 2,9 тысячи до 15,4 тысячи человек на сто тысяч жителей. Растет и численность городского населения, среднего класса. Так, если в 2000 году средний класс в Китае, по данным Всемирного банка, составлял 3,1% населения, то в 2018-м – 50,8%. Для китайских властей именно повышение уровня жизни, реформы сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения являются фундаментом защиты прав человека. Более того, в силу своей культуры многие жители Поднебесной разделяют мнение, что общественное благо куда важнее индивидуального и готовы терпеть некоторые неудобства ради всеобщей выгоды. Как бы то ни было, учитывая категоричную позицию как западных стран, так и Китая, согласие по поводу того, что важнее в деле обеспечения прав человека, достичь будет крайне сложно. Остается надеяться на мастерство дипломатов и пользу переговоров на международных площадках.
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джордж флойд, ван и (политик), си цзиньпин, евросоюз, всемирный банк, москва, оон, ухань, сша, в мире

Коллектив превыше всего. Почему Китай обвиняют в нарушении прав человека

20:12 12.06.2021
 
© РИА Новости / Анна РаткоглоПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 12 июн – Проект "Россия-Китай: Главное". Права человека за последний год стали одной из самых обсуждаемых тем на мировой арене. Пандемия коронавируса выявила сильные и слабые места в системах здравоохранения и других социальных сферах разных стран. Где-то с эпидемией удавалось справляться благодаря большому числу больничных коек и наследию централизованной системы здравоохранения, в других местах – в силу колоссальной мобилизации ресурсов, жесткого контроля и ограничения индивидуальных прав. Как разные страны отстаивают свое видение прав человека – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Права и вирус

Споры о правах граждан на свободное перемещение были спровоцированы долгими локдаунами – в некоторых странах граждане месяцами не выходили на улицу, соблюдали обязательство носить маски и держать социальную дистанцию. В других из-за длительных ограничений или, напротив, из-за неспособности властей взять ситуацию под контроль, вспыхивали протесты. Помимо этого, в разгар пандемии летом 2020 года во многих государствах проходили манифестации за права этнических меньшинств, распространившиеся по миру после расовых бунтов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Права человека стали острым вопросом не только в западных странах, но и в Азии. Пандемия показала, что в критической ситуации законопослушность граждан – один из критических факторов победы над вирусом. Азиаты оказались более организованы. Во-первых, они уже научены опытом предыдущих эпидемий. Во-вторых, сыграло роль и государственное устройство, и местные традиции.
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9 июня, 10:53Россия-Китай: Главное
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В Китае, где находился эпицентр пандемии, ограничения, пожалуй, были самыми жесткими. В соцсетях то и дело появлялись видео, как "заточенные" на карантин китайцы отправляют собак на прогулку, спуская их с балкона в корзинке на газон. Облетели интернет и кадры того, как бес церемоний задерживают тех, кто отказывается надевать маску в общественных местах.
Из-за одного случая заражения локдаун могли объявить во всем жилом квартале. Никаких походов за продуктами – зато есть доставка всего необходимого до ворот жилого комплекса. Даже сейчас, спустя год после того, как в Ухане отменили режим чрезвычайной ситуации, на карантин отправляют не только тех, кто мог лично столкнуться с заболевшим COVID-19, но и тех, кто находится в так называемом третьем круге контактировавших. При этом скрупулезно через мобильные приложения отслеживают вероятный перенос заразы, собирая данные о перемещении людей.

Противоречивые обвинения

Коронавирусные ограничения показали, что права человека где бы то ни было иногда приходится ограничивать ради безопасности граждан. И если в этом вопросе власти практически всех стран действовали строго, то по другим вопросам согласия нет.
На фоне пандемии ожесточились споры вокруг политики китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Западные страны обвиняют Пекин в нарушении прав человека. В Синьцзяне, как заключили в США и еще нескольких европейских странах, китайские власти проводят геноцид и целенаправленно лишают собственной культуры местные мусульманские народности. Западные исследователи и журналисты приводят в пример бежавших из региона очевидцев, которые рассказывают о нарушении их прав, принудительном заключении и даже пытках в специальных лагерях.
Скандал вышел на новый уровень, когда из-за сообщений о принудительном труде на хлопковых плантациях в Синьцзяне США и Евросоюз ввели против китайских чиновников санкции по линии прав человека. Китай ответил тем же, ограничения коснулись и исследователей, "очернявших" китайские власти.
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У Пекина есть свое объяснение того, что происходит в Синьцзяне, и обвинения в нарушении прав человека там не принимают. Особый режим безопасности, уверяют китайские власти, введен в регионе для борьбы с экстремизмом и сепаратизмом. Одна из самых крупных террористических атак произошла в Урумчи в 2014 году, тогда два внедорожника протаранили толпу, а затем в людей бросили взрывные устройства. Погибло 39 человек, почти сто получили ранения.
Чтобы противодействовать распространению радикальных идей, местные власти собирают и проверяют данные о жителях региона. Некоторых отправляют в лагеря профессионального воспитания, где прививают любовь к родине, обучают китайскому языку, чтобы им было легче освоить новые навыки и общаться с согражданами. Китайские СМИ регулярно подтверждают это, выкладывая видео и репортажи о семинарах и круглых столах с участием тех, кто прошел через лагеря профессиональной переподготовки.
Что касается принудительного перемещения местных сельских жителей – с китайской стороны заявляют, что на плантации и производства они отправляются добровольно в рамках схожей программы. Одн из ее целей - дать возможность местному населению заработать деньги. По официальным заявлениям, за два месяца, что длится сезон сбора хлопка в СУАР, можно выручить до 20 тысяч юаней. При этом в 2019 году заработок в 20 тысяч юаней за весь год считался чертой бедности. Более того, у крестьян и пастухов есть выбор, на какое производство отправиться.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:01Россия-Китай: Главное
Двойная циркуляция. Зачем Китаю высокие зарплаты и новые технологии

Китайская специфика

В конце марта Совет ООН по правам человека принял представленную Китаем резолюцию "Содействие взаимовыгодному сотрудничеству в области прав человека". В документе Пекин обращается к всем странам с призывом вести конструктивный диалог и сотрудничать в совместном строительстве глобального сообщества единой судьбы.
В своей речи глава китайского МИД Ван И отметил, что для Коммунистической партии Китая права человека, прежде всего, сосредоточены в сфере экономического развития страны и обеспечения безопасности граждан. "Права человека – это не монополия небольшого числа стран, и, тем более, они не должны использоваться как инструмент давления на другие государства и вмешательства в их внутренние дела", – заявил он.
Китайские лидеры не первый раз подчеркивают, что, с их точки зрения, права человека для разных обществ имеют разное значение, и не стоит применять единые стандарты для всех, как это пытаются сделать некоторые западные страны. На первом "Форуме по правам человека Юг-Юг", который проходил в Пекине в 2017 году, председатель КНР Си Цзиньпин указал: "Права человека можно и должно продвигать только в рамках национальных особенностей и потребностей народа".
Молодые люди делают селфи на набережной в Китае - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 14:34Россия-Китай: Главное
Молодежь КНР и РФ примет участие в конкурсе научно-технических инноваций
Отвечая на критику, китайское руководство неизменно указывает на свои экономические успехи. В прошлом году Си Цзиньпин официально объявил об окончании тысячелетия крайней бедности в Китае. По итогам переписи населения 2020 года, численность людей с высшим образованием с 2010 года возросла на 73% – с 2,9 тысячи до 15,4 тысячи человек на сто тысяч жителей. Растет и численность городского населения, среднего класса. Так, если в 2000 году средний класс в Китае, по данным Всемирного банка, составлял 3,1% населения, то в 2018-м – 50,8%.
Для китайских властей именно повышение уровня жизни, реформы сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения являются фундаментом защиты прав человека. Более того, в силу своей культуры многие жители Поднебесной разделяют мнение, что общественное благо куда важнее индивидуального и готовы терпеть некоторые неудобства ради всеобщей выгоды.
Как бы то ни было, учитывая категоричную позицию как западных стран, так и Китая, согласие по поводу того, что важнее в деле обеспечения прав человека, достичь будет крайне сложно. Остается надеяться на мастерство дипломатов и пользу переговоров на международных площадках.
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4 июня, 11:27Россия-Китай: Главное
В Ухане открылся Форум народной дипломатии ШОС
 
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