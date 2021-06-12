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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210612/fotosessiya-1736722039.html
В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе - РИА Новости, 12.06.2021
В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
Археологическое сообщество и министерство культуры Греции не считают, что предстоящая фотосессия на афинском Акрополе французского дома моды Christian Dior... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:37
2021-06-12T08:37
культура
новости культуры
музеи
греция
афины
christian dior
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АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Археологическое сообщество и министерство культуры Греции не считают, что предстоящая фотосессия на афинском Акрополе французского дома моды Christian Dior станет "оскорблением" памятника всемирного наследия, заявила министр культуры и спорта страны Лина Мендони в беседе с иностранными журналистами.Несколько недель назад Центральный археологический совет (ЦАС) одобрил запрос Christian Dior на фотосъёмку на фоне Акрополя, что вызвало критику оппозиции. Партия СИРИЗА заявила, что это "оскорбляет Акрополь", ее печатный орган газета "Авги" писала, что на Акрополь поднимут тяжёлую технику и устроят артистические уборные ради Dior. Посетителям музеев и археологических памятников в Греции разрешены любительские фотографии, но смотрители настоятельно просят их "не делать позы". На профессиональную съемку требуется разрешение властей."Центральный археологический совет одобрил единогласно не только фотографии на Акрополе, но и в Иродионе (древнем театре у подножия Акрополя), на Древней Агоре, в храме в Сунионе, в храме Зевса в Немее на Пелопоннесе. Все были настроены положительно. Члены Совета не считают, что фотографирование нарушает закон или является оскорблением памятникам", - сказала Мендони.По ее словам, все будет сделано с уважением к объектам всемирного наследия. "Мы все видели фотографии посетителей, даже известных, перед памятниками, их снимают на мобильные телефоны, они публикуются всюду, и некоторые оскорбляют памятники. ЦАС уверен, что съемки Dior не только не оскорбляют памятники, но и продвигают, демонстрируют Грецию", - подчеркнула Мендони.В опубликованном решении ЦАС говорится, что одобрена просьба компаний QOS IKE и EIGHT E.E. при поддержке министерства туризма на съемку коллекции Cruise 2022 дома Christian Dior на археологических памятниках Афин, Аттики и Коринфии. Отмечается, что это поможет представить коллекцию, которая вдохновлена греческой традицией, связано с желанием почтить 200-летие начала греческой революции 1821 года, кроме того, новые съемки – "юбилейные" в связи с 70-летием фотосессии дома Dior на Акрополе. Дом моды в 1951 году сделал ряд фотографий на Акрополе, ставших всемирно известными.Съёмки на археологических объектах в Греции пройдут с 16 по 22 июня, в часы съёмок вход для посетителей будет закрыт. ЦАС определил условия съемки: в частности, снятые на Акрополе материалы будут использоваться исключительно как сопроводительные при презентации коллекции и ни в коем случае не в рамках рекламной кампании серии.Компании обязаны оплатить расходы на подготовку и проведение съёмок. В частности, съёмка на Акрополе обойдется в 21,1 тысячи евро, а общая сумма для подготовки и выполнения съёмок на пяти объектах составляет 72,1 тысячи евро плюс 24% НДС. За те часы, когда археологические памятники будут закрыты для публики, компании должны заплатить дополнительную сумму за билеты, соответствующую полученной за аналогичный период в 2019 году.Заплатить придётся и за фотографирование археологических объектов, исторических мест, памятников. Общая сумма оплаты для печатных публикаций устанавливается в 195 тысяч евро плюс НДС, из которых 150 тысяч евро заплатит EIGHT E.E. за использование 100 фотографий и 45 тысяч евро - компания QOS IKE за использование 30 фотографий. За использование изображений в интернете две компании заплатят 4,2 тысячи евро плюс НДС. Публикация в интернете 100 фотографий на шесть месяцев компании EIGHT E.E. будет стоить 400 евро, а публикация 80 фотографий на шесть месяцев QOS IKE - 320 евро. Помимо этого, QOS IKE заплатит 3,4 тысячи евро за 11 видео общей длительностью в 170 секунд.ЦАС установил и правила поведения на археологических объектах во время съёмок. Например, на Акрополе модели при съемке возле кариатид не смогут заходить на фундамент храма. Есть и пить участникам съёмок разрешено только в пределах старого музея. Подобные правила определены и на других объектах.
https://ria.ru/20210612/parfenon-1736720823.html
https://ria.ru/20200426/1570589268.html
https://ria.ru/20210322/moda-1601733605.html
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новости культуры, музеи, греция, афины, christian dior
В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:37 12.06.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникПешеходные дорожки в Афинском Акрополе до ремонта
Пешеходные дорожки в Афинском Акрополе до ремонта - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник

Министр культуры и спорта Греции не считает фотосессию Dior в Акрополе оскорблением памятника

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Археологическое сообщество и министерство культуры Греции не считают, что предстоящая фотосессия на афинском Акрополе французского дома моды Christian Dior станет "оскорблением" памятника всемирного наследия, заявила министр культуры и спорта страны Лина Мендони в беседе с иностранными журналистами.
Несколько недель назад Центральный археологический совет (ЦАС) одобрил запрос Christian Dior на фотосъёмку на фоне Акрополя, что вызвало критику оппозиции. Партия СИРИЗА заявила, что это "оскорбляет Акрополь", ее печатный орган газета "Авги" писала, что на Акрополь поднимут тяжёлую технику и устроят артистические уборные ради Dior. Посетителям музеев и археологических памятников в Греции разрешены любительские фотографии, но смотрители настоятельно просят их "не делать позы". На профессиональную съемку требуется разрешение властей.
"Центральный археологический совет одобрил единогласно не только фотографии на Акрополе, но и в Иродионе (древнем театре у подножия Акрополя), на Древней Агоре, в храме в Сунионе, в храме Зевса в Немее на Пелопоннесе. Все были настроены положительно. Члены Совета не считают, что фотографирование нарушает закон или является оскорблением памятникам", - сказала Мендони.
По ее словам, все будет сделано с уважением к объектам всемирного наследия. "Мы все видели фотографии посетителей, даже известных, перед памятниками, их снимают на мобильные телефоны, они публикуются всюду, и некоторые оскорбляют памятники. ЦАС уверен, что съемки Dior не только не оскорбляют памятники, но и продвигают, демонстрируют Грецию", - подчеркнула Мендони.
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В опубликованном решении ЦАС говорится, что одобрена просьба компаний QOS IKE и EIGHT E.E. при поддержке министерства туризма на съемку коллекции Cruise 2022 дома Christian Dior на археологических памятниках Афин, Аттики и Коринфии. Отмечается, что это поможет представить коллекцию, которая вдохновлена греческой традицией, связано с желанием почтить 200-летие начала греческой революции 1821 года, кроме того, новые съемки – "юбилейные" в связи с 70-летием фотосессии дома Dior на Акрополе. Дом моды в 1951 году сделал ряд фотографий на Акрополе, ставших всемирно известными.
Съёмки на археологических объектах в Греции пройдут с 16 по 22 июня, в часы съёмок вход для посетителей будет закрыт. ЦАС определил условия съемки: в частности, снятые на Акрополе материалы будут использоваться исключительно как сопроводительные при презентации коллекции и ни в коем случае не в рамках рекламной кампании серии.
Компании обязаны оплатить расходы на подготовку и проведение съёмок. В частности, съёмка на Акрополе обойдется в 21,1 тысячи евро, а общая сумма для подготовки и выполнения съёмок на пяти объектах составляет 72,1 тысячи евро плюс 24% НДС. За те часы, когда археологические памятники будут закрыты для публики, компании должны заплатить дополнительную сумму за билеты, соответствующую полученной за аналогичный период в 2019 году.
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Заплатить придётся и за фотографирование археологических объектов, исторических мест, памятников. Общая сумма оплаты для печатных публикаций устанавливается в 195 тысяч евро плюс НДС, из которых 150 тысяч евро заплатит EIGHT E.E. за использование 100 фотографий и 45 тысяч евро - компания QOS IKE за использование 30 фотографий. За использование изображений в интернете две компании заплатят 4,2 тысячи евро плюс НДС. Публикация в интернете 100 фотографий на шесть месяцев компании EIGHT E.E. будет стоить 400 евро, а публикация 80 фотографий на шесть месяцев QOS IKE - 320 евро. Помимо этого, QOS IKE заплатит 3,4 тысячи евро за 11 видео общей длительностью в 170 секунд.
ЦАС установил и правила поведения на археологических объектах во время съёмок. Например, на Акрополе модели при съемке возле кариатид не смогут заходить на фундамент храма. Есть и пить участникам съёмок разрешено только в пределах старого музея. Подобные правила определены и на других объектах.
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