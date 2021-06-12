https://ria.ru/20210612/armeniya-1736729199.html

Президент Армении поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент Армении поздравил Владимира Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021

Президент Армении поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что двустороннее взаимодействие... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T10:25

2021-06-12T10:25

2021-06-12T10:25

россия

армен саркисян

день россии

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ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что двустороннее взаимодействие уверенно развивается по всем направлениям."С удовольствием констатирую, что армяно-российское взаимодействие уверенно развивается по всем направлениям. Дружественный характер сотрудничества между Арменией и Россией неизменно отражается как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных структур и на других многосторонних площадках", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте президента.Саркисян выразил уверенность, что "нацеленные на будущее армяно-российские союзнические отношения, основанные на многовековой дружбе братских народов наших стран, будут и далее предопределять совместные шаги Еревана и Москвы в интересах развития наших государств, укрепления стабильности и упрочения безопасности на Южном Кавказе".Поздравив Путина с праздником, президент Армении отметил, что в новейшей истории Российской Федерации эта знаменательная дата неразрывно связана с впечатляющими достижениями и глубинными преобразованиями в политической, социально-экономической и общественной жизни страны, возрастанием ее роли и влияния на международной арене."Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и благополучия, а всем россиянам - мира и процветания", - говорится в послании.

https://ria.ru/20210612/pozdravlenie-1736728940.html

https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736438444.html

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