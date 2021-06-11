https://ria.ru/20210611/vykhodnye-1736614229.html

Названы самые бюджетные направления для отдыха на День России

Названы самые бюджетные направления для отдыха на День России - РИА Новости, 11.06.2021

Названы самые бюджетные направления для отдыха на День России

Сервис для планирования путешествий выяснил, куда можно недорого отправиться на самолете или поезде на праздничные выходные, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:16

2021-06-11T14:16

2021-06-11T14:16

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда можно недорого отправиться на самолете или поезде на праздничные выходные, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы средние цены на билеты из разных российских городов, откуда авиабилеты туда-обратно на ближайшие выходные были наиболее востребованы.Перелетами в обе стороны на длинные июньские выходные чаще всего интересовались туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани. По каждому из этих городов сформирован список самых бюджетных направлений.Жители столицы могут совершить самый недорогой перелет в Нижний Новгород — за 4500 рублей. На втором месте находится Екатеринбург (4700 рублей), а замыкает тройку самых бюджетных направлений — Пермь (5400 рублей). Также доступные по цене авиабилеты можно найти в Тюмень — за 6300 рублей и в Уфу — за 6500 рублей. Из Санкт-Петербурга на День России дешевле всего отправиться в Москву: билеты обойдутся в 4300 рублей. За 8200 рублей можно полететь в Мурманск, а за 8300 рублей — в Архангельск. Кроме того, в список недорогих направлений вошли Калуга (8900 рублей) и Калининград (9200 рублей).Из Екатеринбурга выгоднее всего также лететь в столицу — билеты в обе стороны стоят в среднем 4900 рублей. За путешествие в Новосибирск придётся заплатить 5400 рублей, в Оренбург, — 6100 рублей. В 7000 рублей обойдется рейс до Омска, а в 7200 рублей — перелет до Воронежа.Из Уфы наиболее бюджетные варианты можно найти в Москву (5500 рублей), Екатеринбург (7200 рублей) и Волгоград (7300 рублей). В Пермь можно отправиться за 9600 рублей, а в Самару — за 9700 рублей.Для жителей Казани самым выгодным станет перелет в столицу, его стоимость в среднем 6800 рублей. За 7500 рублей можно найти билеты в Краснодар, за 9400 рублей — в Пермь, а в Воронеж — за 9600 рублей. Замыкает список Нижний Новгород — полет обойдется в десять тысяч рублей туда-обратно.Железнодорожными путешествиями с отправлением 12 или 13 июня чаще всего интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани. Из этих городов можно найти билеты в одну сторону до тысячи рублей.Так, поездка из Москвы до Сергиева Посада обойдется всего в 360 рублей, в Серпухов — в 400, а в Тверь — в 570 рублей. Билеты в Калугу или Рязань будут стоить 580 рублей. Путешествие в Тулу можно совершить по цене около 600 рублей.Из Санкт-Петербурга недорогие билеты есть в Выборг (в среднем 560 рублей), Великий Новгород, (690 рублей) и Сортавалу (750 рублей). Также бюджетным получатся путешествия на поезде в Тверь (910 рублей) и в Псков (930 рублей).Жителям Краснодара доступны бюджетные поездки в Новороссийск (560 рублей) и в Симферополь (580 рублей). Путешествие до Сочи обойдётся в 730 рублей. Замыкают список недорогих железнодорожных направлений Минеральные Воды со средней стоимостью билетов в 760 рублей и Анапа — 780 рублей.Из Сочи наиболее бюджетными станут поездки в Краснодар — всего за 770 рублей. Немного дороже — за 1200 рублей — можно отправиться в Ростов. Путешествие в Анапу будет стоить 1500 рублей, в Ставрополь — 1540 рублей, а в Минеральные Воды — 1730 рублей.У жителей Казани на День России есть возможность недорого поехать в Ижевск (810 рублей). Также бюджетные поездки можно совершить в Набережные Челны (850 рублей), Екатеринбург (1300 рублей) и Волгоград (1700 рублей). Замыкает список самых выгодных направлений Саратов, средняя стоимость билетов — 1750 рублей.

https://ria.ru/20210531/puteshestviya-1734878976.html

https://ria.ru/20210611/puteshestviya-1736519449.html

https://ria.ru/20210610/poezd-1736428066.html

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великий новгород

пермь

россия

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