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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210611/vlastelinkolets-1736576677.html
СМИ узнали, что по мотивам "Властелина колец" создадут аниме
СМИ узнали, что по мотивам "Властелина колец" создадут аниме - РИА Новости, 11.06.2021
СМИ узнали, что по мотивам "Властелина колец" создадут аниме
Студии New Line и Warner Animation создадут аниме по мотивам фэнтези-романов Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец", сообщает Deadline. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:58
2021-06-11T11:06
кэндзи камияма
питер джексон
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Студии New Line и Warner Animation создадут аниме по мотивам фэнтези-романов Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец", сообщает Deadline. По информации издания, предстоящий проект будет называться "Властелин колец: Война Рохиррима" ("The lord of the rings: the war of the Rohirrim"), а руководить им будет японский режиссер-аниматор Кэндзи Камияма ("Восточный Эдем 2", "Спящая принцесса"). Режиссер Питер Джексон и сценаристка Фрэн Уолш, которые экранизировали произведения Толкина, в работе над аниме не участвуют. Зато к проекту присоединится Филиппа Бойенс. Сценаристка оскароносной ленты "Властелин колец: Возвращение короля" (2003) будет консультантом нового проекта. Аниме станет дополнением трилогии о "Властелине колец". В "Войне Рохиррима" действие сфокусируется вокруг Хельма Молоторукого — могущественного короля Рохана и одной из его легендарных битв. Дата выхода мультфильма пока неизвестна. Сейчас, как отмечают в Deadline, создатели проекта ищут актеров-дубляжа.
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кэндзи камияма, питер джексон, кино и сериалы, новости культуры

СМИ узнали, что по мотивам "Властелина колец" создадут аниме

10:58 11.06.2021 (обновлено: 11:06 11.06.2021)
 
© New Line Cinema (2001)Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"
Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
© New Line Cinema (2001)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Студии New Line и Warner Animation создадут аниме по мотивам фэнтези-романов Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец", сообщает Deadline.
По информации издания, предстоящий проект будет называться "Властелин колец: Война Рохиррима" ("The lord of the rings: the war of the Rohirrim"), а руководить им будет японский режиссер-аниматор Кэндзи Камияма ("Восточный Эдем 2", "Спящая принцесса").
Режиссер Питер Джексон и сценаристка Фрэн Уолш, которые экранизировали произведения Толкина, в работе над аниме не участвуют. Зато к проекту присоединится Филиппа Бойенс. Сценаристка оскароносной ленты "Властелин колец: Возвращение короля" (2003) будет консультантом нового проекта.
Аниме станет дополнением трилогии о "Властелине колец". В "Войне Рохиррима" действие сфокусируется вокруг Хельма Молоторукого — могущественного короля Рохана и одной из его легендарных битв.
Дата выхода мультфильма пока неизвестна. Сейчас, как отмечают в Deadline, создатели проекта ищут актеров-дубляжа.
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