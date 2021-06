https://ria.ru/20210611/vlastelinkolets-1736576677.html

СМИ узнали, что по мотивам "Властелина колец" создадут аниме

СМИ узнали, что по мотивам "Властелина колец" создадут аниме - РИА Новости, 11.06.2021

СМИ узнали, что по мотивам "Властелина колец" создадут аниме

Студии New Line и Warner Animation создадут аниме по мотивам фэнтези-романов Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец", сообщает Deadline. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:58

2021-06-11T10:58

2021-06-11T11:06

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Студии New Line и Warner Animation создадут аниме по мотивам фэнтези-романов Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец", сообщает Deadline. По информации издания, предстоящий проект будет называться "Властелин колец: Война Рохиррима" ("The lord of the rings: the war of the Rohirrim"), а руководить им будет японский режиссер-аниматор Кэндзи Камияма ("Восточный Эдем 2", "Спящая принцесса"). Режиссер Питер Джексон и сценаристка Фрэн Уолш, которые экранизировали произведения Толкина, в работе над аниме не участвуют. Зато к проекту присоединится Филиппа Бойенс. Сценаристка оскароносной ленты "Властелин колец: Возвращение короля" (2003) будет консультантом нового проекта. Аниме станет дополнением трилогии о "Властелине колец". В "Войне Рохиррима" действие сфокусируется вокруг Хельма Молоторукого — могущественного короля Рохана и одной из его легендарных битв. Дата выхода мультфильма пока неизвестна. Сейчас, как отмечают в Deadline, создатели проекта ищут актеров-дубляжа.

