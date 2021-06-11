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Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития - РИА Новости, 11.06.2021
Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
Стратегия пространственного развития России требует коренной переработки, сейчас она не сбалансирована, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:03
2021-06-11T09:03
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Стратегия пространственного развития России требует коренной переработки, сейчас она не сбалансирована, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Считаю, назрела необходимость корректировки, а если называть вещи своими именами - коренной переработки стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Главный недостаток концепции вижу в том, что она не сбалансирована", - написала Матвиенко в своём блоге на сайте Совфеда.Как отметила спикер, во главу угла в стратегии поставлен курс на поддержку агломераций, создаваемых на основе перспективных субъектов федерации, а так называемые неперспективные регионы обречены либо на растворение внутри агломераций, либо на экономическое и социальное умирание."Это, в свою очередь, чревато исчезновением населённых пунктов, обезлюживанием значительных территорий страны, ухудшением экологической ситуации в местах сверхплотной застройки. И это в условиях и без того неблагоприятной демографической ситуации в стране", - указывает Матвиенко.По ее мнению, в основу стратегии теперь должен быть положен принцип, сформулированный президентом РФ на Петербургском международном экономическом форуме: в России нет регионов, не обладающих потенциалом развития. Без учета этой идеи ни законодатели, ни правительство, ни регионы не имеют права дальше строить свою работу, подчеркнула спикер.Она напомнила, что на ПМЭФ президент поставил конкретные задачи по созданию условий для развития бизнеса в регионах, планированию экономической деятельности на основе понятной информации, в предсказуемой, дружественной для бизнеса обстановке. "Мы будем держать в поле зрения это направление, способствовать решению встающих здесь вопросов, проблем. Необходимые для этого полномочия и инструменты у палаты имеются – от модернизации законодательства до парламентского контроля, и мы намерены их использовать самым активным образом. Ведь речь идёт о задачах, имеющих ключевое значение не только для отдельных регионов, а для всей страны", - сообщила Матвиенко.В своём блоге, посвящённом предстоящему Дню России, спикер назвала этот праздник "важнейшей точкой отсчёта и символом начала глубинных преобразований". "Конечно, как всегда в переломные моменты, нам пришлось нелегко. Порой просто трудно, тяжело. Тем более, что нашего возвращения как равных партнеров ждали далеко не все. И с самого начала на этом пути нам пришлось столкнуться с проявлениями недоброжелательности, противодействия на международной арене", - заявила она.Как отметила Матвиенко, со временем такое сопротивление не только не ослабло, а, напротив, для группы западных стран сложилось в систему, в цельную и уже не скрываемую стратегию сдерживания России. "Но несмотря ни на что, за эти годы мы сумели четко определить национальные интересы, заявили о них и твердо отстаиваем свой суверенитет и свое право. Мы стали сильнее. Россия восстановилась в роли державы, без учёта позиции которой невозможно решить ни один хоть сколько-нибудь важный вопрос международных отношений, мировой политики и экономики", - заключила спикер.
https://ria.ru/20210419/arktika-1728875817.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
09:03 11.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк

Матвиенко призвала к коренной переработке стратегии пространственного развития России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Стратегия пространственного развития России требует коренной переработки, сейчас она не сбалансирована, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Считаю, назрела необходимость корректировки, а если называть вещи своими именами - коренной переработки стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Главный недостаток концепции вижу в том, что она не сбалансирована", - написала Матвиенко в своём блоге на сайте Совфеда.
Как отметила спикер, во главу угла в стратегии поставлен курс на поддержку агломераций, создаваемых на основе перспективных субъектов федерации, а так называемые неперспективные регионы обречены либо на растворение внутри агломераций, либо на экономическое и социальное умирание.
"Это, в свою очередь, чревато исчезновением населённых пунктов, обезлюживанием значительных территорий страны, ухудшением экологической ситуации в местах сверхплотной застройки. И это в условиях и без того неблагоприятной демографической ситуации в стране", - указывает Матвиенко.
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По ее мнению, в основу стратегии теперь должен быть положен принцип, сформулированный президентом РФ на Петербургском международном экономическом форуме: в России нет регионов, не обладающих потенциалом развития. Без учета этой идеи ни законодатели, ни правительство, ни регионы не имеют права дальше строить свою работу, подчеркнула спикер.
Она напомнила, что на ПМЭФ президент поставил конкретные задачи по созданию условий для развития бизнеса в регионах, планированию экономической деятельности на основе понятной информации, в предсказуемой, дружественной для бизнеса обстановке. "Мы будем держать в поле зрения это направление, способствовать решению встающих здесь вопросов, проблем. Необходимые для этого полномочия и инструменты у палаты имеются – от модернизации законодательства до парламентского контроля, и мы намерены их использовать самым активным образом. Ведь речь идёт о задачах, имеющих ключевое значение не только для отдельных регионов, а для всей страны", - сообщила Матвиенко.
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В своём блоге, посвящённом предстоящему Дню России, спикер назвала этот праздник "важнейшей точкой отсчёта и символом начала глубинных преобразований". "Конечно, как всегда в переломные моменты, нам пришлось нелегко. Порой просто трудно, тяжело. Тем более, что нашего возвращения как равных партнеров ждали далеко не все. И с самого начала на этом пути нам пришлось столкнуться с проявлениями недоброжелательности, противодействия на международной арене", - заявила она.
Как отметила Матвиенко, со временем такое сопротивление не только не ослабло, а, напротив, для группы западных стран сложилось в систему, в цельную и уже не скрываемую стратегию сдерживания России. "Но несмотря ни на что, за эти годы мы сумели четко определить национальные интересы, заявили о них и твердо отстаиваем свой суверенитет и свое право. Мы стали сильнее. Россия восстановилась в роли державы, без учёта позиции которой невозможно решить ни один хоть сколько-нибудь важный вопрос международных отношений, мировой политики и экономики", - заключила спикер.
 
РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
 
 
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