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Сенатор прокомментировала повышение ключевой ставки ЦБ
Сенатор прокомментировала повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 11.06.2021
Сенатор прокомментировала повышение ключевой ставки ЦБ
Повышение Банком России ключевой ставки до 5,5% было ожидаемым, кредиты для бизнеса и граждан подрастут, но не критично, а прогнозировать дальнейший рост или... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:10
2021-06-11T14:11
россия
ксения юдаева
эльвира набиуллина
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Повышение Банком России ключевой ставки до 5,5% было ожидаемым, кредиты для бизнеса и граждан подрастут, но не критично, а прогнозировать дальнейший рост или снижение ключевой ставки ЦБ пока рано, заявила РИА Новости в пятницу первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Таким образом, ставка вернулась на уровень, который наблюдался в апреле-июне 2020 года."Решение Центробанка повысить ключевую ставку было ожидаемым. Уже на ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов говорил о перегреве нашей экономики,&nbsp;росте инфляции", - сказала законодатель, отметив, что сейчас главное – удержать инфляцию в рамках прогнозных показателей.Она полагает, что повышение ставки скажется на кредитах. "Кредиты для бизнеса и граждан подрастут, но не критично", - отметила сенатор.По мнению Перминовой, пока рано прогнозировать дальнейший рост или снижение ключевой ставки ЦБ. "Нужно посмотреть, как сейчас на повышение ставки отреагирует экономика, жилищное строительство, другие сферы", - заключила парламентарий.Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и ускорение инфляции, которая в марте достигла локального пика в 5,8%. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,5% годовых. В апреле инфляция немного замедлилась - до 5,5%, хотя в ЦБ отмечали, что данное замедление временное. Поэтому регулятор продолжил возвращать ставку в нейтральный диапазон, увеличив ее на 0,5 процентного пункта - до 5% годовых.Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе рассказала РИА Новости, что на заседании совета директоров в июне будет рассмотрена возможность повышения или сохранения ключевой ставки. Позже первый зампред регулятора Ксения Юдаева уточнила журналистам, что ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки либо на 0,25, либо сразу на 0,5 процентного пункта, при этом вероятность ее сохранения на уровне 5% годовых меньше.
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россия, ксения юдаева, эльвира набиуллина, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), экономика
Сенатор прокомментировала повышение ключевой ставки ЦБ
14:10 11.06.2021 (обновлено: 14:11 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Замглавы бюджетного комитета Совфеда Перминова назвала повышение ключевой ставки ожидаемым

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Повышение Банком России ключевой ставки до 5,5% было ожидаемым, кредиты для бизнеса и граждан подрастут, но не критично, а прогнозировать дальнейший рост или снижение ключевой ставки ЦБ пока рано, заявила РИА Новости в пятницу первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Таким образом, ставка вернулась на уровень, который наблюдался в апреле-июне 2020 года.
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"Решение Центробанка повысить ключевую ставку было ожидаемым. Уже на ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов говорил о перегреве нашей экономики, росте инфляции", - сказала законодатель, отметив, что сейчас главное – удержать инфляцию в рамках прогнозных показателей.
Она полагает, что повышение ставки скажется на кредитах. "Кредиты для бизнеса и граждан подрастут, но не критично", - отметила сенатор.
По мнению Перминовой, пока рано прогнозировать дальнейший рост или снижение ключевой ставки ЦБ. "Нужно посмотреть, как сейчас на повышение ставки отреагирует экономика, жилищное строительство, другие сферы", - заключила парламентарий.
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Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и ускорение инфляции, которая в марте достигла локального пика в 5,8%. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,5% годовых. В апреле инфляция немного замедлилась - до 5,5%, хотя в ЦБ отмечали, что данное замедление временное. Поэтому регулятор продолжил возвращать ставку в нейтральный диапазон, увеличив ее на 0,5 процентного пункта - до 5% годовых.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе рассказала РИА Новости, что на заседании совета директоров в июне будет рассмотрена возможность повышения или сохранения ключевой ставки. Позже первый зампред регулятора Ксения Юдаева уточнила журналистам, что ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки либо на 0,25, либо сразу на 0,5 процентного пункта, при этом вероятность ее сохранения на уровне 5% годовых меньше.
 
РоссияКсения ЮдаеваЭльвира НабиуллинаАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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