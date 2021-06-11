https://ria.ru/20210611/prigovor-1736582392.html

Суд вынес приговор двум соратникам отставного полковника ГРУ Квачкова

Суд вынес приговор двум соратникам отставного полковника ГРУ Квачкова - РИА Новости, 11.06.2021

Суд вынес приговор двум соратникам отставного полковника ГРУ Квачкова

Второй западный окружной военный суд в пятницу приговорил к 10 и 15 годам колонии соответственно двух сторонников отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:09

2021-06-11T11:09

2021-06-11T11:26

владимир квачков

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в пятницу приговорил к 10 и 15 годам колонии соответственно двух сторонников отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова за участие в террористической организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На оглашение пришел лично Квачков и несколько десятков его сторонников - полный зал суда. Они приветствовали подсудимых, выражали им поддержку, а один из присутствовавших выразил мнение, что приговор вынесен не без участия темных сил."Юрия Екишева признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ, и назначить наказание в виде 15 лет колонии строгого режима", - огласил решение судья.Павла Антонова суд отправил в колонию строгого режима на 10 лет. Оба признаны виновными в создании и участии в террористической организации (статья 205.5 УК РФ).В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Екишева к 17 годам лишения свободы, Антонова - к 11.Для Екишева этот приговор стал четвертым - впервые на скамью подсудимых он попал в 2006 году, будучи осужден за экстремизм к полутора годам колонии-поселения. В мае 2017 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к полутора годам колонии снова за экстремизм, но Мосгорсуд снизил наказание и с учетом времени, проведенного в СИЗО под следствием, уже в ноябре этого же года он освободился.Однако на следующий день его задержали по новому делу, опять об экстремизме. В 2018 году Тимирязевский суд Москвы признал его виновным и назначил два года колонии, но это время он уже отбыл в СИЗО под следствием, поэтому вышел из зала суда на свободу. Поводами для возбуждения уголовных дел стали посты в соцсетях.Екишев был одним из ближайших соратником лидера запрещенной организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского"* отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. До этого он был координатором запрещенного "Движения против нелегальной иммиграции"*.Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов Анатолия Чубайса (сейчас занимает должность специального представителя Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития). После трехлетнего заключения Квачков был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа.В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет. В настоящее время он уже на свободе.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20190207/1550532783.html

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москва

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владимир квачков, москва, происшествия