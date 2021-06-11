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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736657899.html
Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 11.06.2021
Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
Тяжесть коронавируса ухудшается, много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации, опасность реальная и высокая, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:06
2021-06-11T17:19
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Тяжесть коронавируса ухудшается, много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации, опасность реальная и высокая, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он также сообщил, что весенний пик пандемии коронавируса сдвинулся на июнь-июль, и уровень заболеваемости достаточно высок."Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в ближайшее время количество коек для больных клронавирусом с 12,5 тысяч увеличится до более 14 тысяч, эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологияечких требований.В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что со среды в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах транспорте и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях. Штраф за отсутствие маски или перчаток в общественном месте составляет 4 тысячи, в транспорте - 5 тысяч рублей.
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сергей собянин, коронавирус в россии, здоровье, здоровье - общество, общество
Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:06 11.06.2021 (обновлено: 17:19 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие нового корпуса в ГКБ имени С. С. Юдина
Открытие нового корпуса в ГКБ имени С. С. Юдина - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Тяжесть коронавируса ухудшается, много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации, опасность реальная и высокая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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Он также сообщил, что весенний пик пандемии коронавируса сдвинулся на июнь-июль, и уровень заболеваемости достаточно высок.
"Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в ближайшее время количество коек для больных клронавирусом с 12,5 тысяч увеличится до более 14 тысяч, эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологияечких требований.
В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что со среды в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах транспорте и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях. Штраф за отсутствие маски или перчаток в общественном месте составляет 4 тысячи, в транспорте - 5 тысяч рублей.
 
Распространение коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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