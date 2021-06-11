https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736657899.html

Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 11.06.2021

Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Тяжесть коронавируса ухудшается, много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации, опасность реальная и высокая, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:06

2021-06-11T17:06

2021-06-11T17:19

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Тяжесть коронавируса ухудшается, много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации, опасность реальная и высокая, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он также сообщил, что весенний пик пандемии коронавируса сдвинулся на июнь-июль, и уровень заболеваемости достаточно высок."Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в ближайшее время количество коек для больных клронавирусом с 12,5 тысяч увеличится до более 14 тысяч, эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологияечких требований.В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что со среды в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах транспорте и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях. Штраф за отсутствие маски или перчаток в общественном месте составляет 4 тысячи, в транспорте - 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736607882.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, коронавирус в россии, здоровье, здоровье - общество, общество