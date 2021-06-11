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В Москве за сутки госпитализировали 1377 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1377 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1377 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1377 человек с COVID-19, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:51
2021-06-11T11:51
2021-06-11T11:51
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1377 человек с COVID-19, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровел еще 3061 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 087 975. В Москве выявлено 5853 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1377 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 60 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 1377 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1377 пациентов с COVID-19, сообщил оперштаб