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Названы регионы России с наибольшим неравенством доходов
Названы регионы России с наибольшим неравенством доходов - РИА Новости, 11.06.2021
Названы регионы России с наибольшим неравенством доходов
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, в каких регионах России наблюдается наибольшее неравенство доходов. Результаты... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T05:57
2021-06-11T05:57
2021-06-11T10:18
ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
москва
краснодарский край
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, в каких регионах России наблюдается наибольшее неравенство доходов. Результаты исследования аналитиков опубликовала газета "Известия".Самое сильное неравенство в минувшем году исследователи зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации экспертов, в этом субъекте Федерации разрыв между доходами богатых и бедных достиг 10,2 раза (215,9 тысячи против 21,2 тысячи рублей).На втором месте аналитики разместили Ненецкий автономный округ. Там разница достигла 9,4 раза (201 тысяча против 21,3 тысячи рублей).Москва разместилась на третьей позиции в рейтинге. Соотношение между доходами богатых и бедных в столице оказалось на уровне 8,7 раза (177,3 тысячи против 20,3 тысячи рублей), отметили эксперты.В десятку лидеров по этому показателю аналитики также добавили Чукотский автономный округ (8,5 раза), Сахалинскую область (8,3 раза), Адыгею (8,2 раза), Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловскую область (7,9 раза) и Якутию (7,9 раза).Помимо этого, авторы исследования пришли к выводу, что среднемесячные доходы россиян в прошлом году составили 35,7 тысячи рублей.
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ненецкий автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), москва, краснодарский край, санкт-петербург, экономика
Названы регионы России с наибольшим неравенством доходов
05:57 11.06.2021 (обновлено: 10:18 11.06.2021)
Эксперты FinExpertiza назвали российские регионы с наибольшим неравенством доходов