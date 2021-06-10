Местом встречи Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж
09:30 10.06.2021 (обновлено: 10:44 10.06.2021)
ЦЮРИХ, 10 июн — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж, сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.
"Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы", — добавляется в сообщении, опубликованном в Twitter.
The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL— Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021
Вилла Ла Гранж, построенная в XVIII веке, расположена в одноименном парке на берегу Женевского озера.
СМИ писали, что власти уже закрыли прилегающие к ней территории, идет работа по усилению безопасности.
Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, США попали недавно в российский список недружественных государств. В МИД отмечали, что отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него.
Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки, тогда Путин встречался с Дональдом Трампом.
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