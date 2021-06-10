https://ria.ru/20210610/vstrecha-1736401817.html

Местом встречи Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж

Местом встречи Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж - РИА Новости, 10.06.2021

Местом встречи Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж, сообщил федеральный департамент иностранных дел... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:30

2021-06-10T09:30

2021-06-10T10:44

джо байден

владимир путин

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ЦЮРИХ, 10 июн — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж, сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии."Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы", — добавляется в сообщении, опубликованном в Twitter.Вилла Ла Гранж, построенная в XVIII веке, расположена в одноименном парке на берегу Женевского озера. СМИ писали, что власти уже закрыли прилегающие к ней территории, идет работа по усилению безопасности.Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, США попали недавно в российский список недружественных государств. В МИД отмечали, что отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него.Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки, тогда Путин встречался с Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20190628/1555928195.html

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джо байден, владимир путин