https://ria.ru/20210610/vodokanal-1736503935.html
В КБР директора водоканала заподозрили в злоупотреблении полномочиями
В КБР директора водоканала заподозрили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 10.06.2021
В КБР директора водоканала заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следователи полиции в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении директора водоканала в Нальчике, которого подозревают в злоупотреблении... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:13
2021-06-10T17:13
2021-06-10T17:13
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нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Следователи полиции в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении директора водоканала в Нальчике, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает региональное МВД."Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР совместно с коллегами из УФСБ установили, что директор муниципального унитарного предприятия Нальчика, занимающегося вопросами водоснабжения, используя свое служебное положение, незаконно потратил на приобретение строительных материалов денежные средства в сумме более 315 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным МВД, в период с сентября 2019 года по март 2020 года чиновник заключил муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение ремонтно-строительных работ по прокладке и монтажу новой сети водоснабжения."Не имея законных оснований и без наличия производственной необходимости, он дал работникам возглавляемой им организации устное указание на получение из кассы МУП денежных средств для закупки строительных материалов и проведение ремонтно-строительных работ вместо подрядчика", - отмечает министерство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210610/vzyatka-1736397122.html
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россия, нальчик, происшествия
НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости.
Следователи полиции в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении директора водоканала в Нальчике
, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает региональное МВД.
"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР совместно с коллегами из УФСБ установили, что директор муниципального унитарного предприятия Нальчика, занимающегося вопросами водоснабжения, используя свое служебное положение, незаконно потратил на приобретение строительных материалов денежные средства в сумме более 315 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в период с сентября 2019 года по март 2020 года чиновник заключил муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение ремонтно-строительных работ по прокладке и монтажу новой сети водоснабжения.
"Не имея законных оснований и без наличия производственной необходимости, он дал работникам возглавляемой им организации устное указание на получение из кассы МУП денежных средств для закупки строительных материалов и проведение ремонтно-строительных работ вместо подрядчика", - отмечает министерство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ
, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.