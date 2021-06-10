Круглый стол о региональных и муниципальных системах образования
17 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Комплексные проекты развития региональных и муниципальных систем образования: опыт и практика".
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Участники:
- министр образования Новгородской области Евгения СЕРЕБРЯКОВА;
- заместитель мэра Екатеринбурга по социальной политике Екатерина СИБИРЦЕВА;
- глава муниципального образования "Городской округ Черноголовка" Олег ЕГОРОВ;
- генеральный директор компании "Атлас коммуникации" Татьяна РАИТИНА;
- руководитель Департамента образования администрации городского округа Тольятти Лариса ЛЕБЕДЕВА.
Мероприятие состоится в рамках первого всероссийского проекта "Драйвер. Региональные кейсы управления образования", организованного компанией "Атлас коммуникации". Будут обсуждены вопросы государственно-частного партнерства в сфере образования, сетевого взаимодействия, а также глобальные вызовы и региональные практики.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- министр образования Новгородской области Евгения СЕРЕБРЯКОВА;
- заместитель мэра Екатеринбурга по социальной политике Екатерина СИБИРЦЕВА;
- глава муниципального образования "Городской округ Черноголовка" Олег ЕГОРОВ;
- генеральный директор компании "Атлас коммуникации" Татьяна РАИТИНА;
- руководитель Департамента образования администрации городского округа Тольятти Лариса ЛЕБЕДЕВА.
Мероприятие состоится в рамках первого всероссийского проекта "Драйвер. Региональные кейсы управления образования", организованного компанией "Атлас коммуникации". Будут обсуждены вопросы государственно-частного партнерства в сфере образования, сетевого взаимодействия, а также глобальные вызовы и региональные практики.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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