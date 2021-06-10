https://ria.ru/20210610/sistemy-obrazovaniya-1736463998.html

Круглый стол о региональных и муниципальных системах образования

Круглый стол о региональных и муниципальных системах образования - РИА Новости, 10.06.2021

Круглый стол о региональных и муниципальных системах образования

17 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Комплексные проекты развития региональных и муниципальных систем образования: опыт и практика".

2021-06-10T14:38

2021-06-10T14:38

2021-06-10T14:38

анонсы

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Задать вопросУчастники:- министр образования Новгородской области Евгения СЕРЕБРЯКОВА;- заместитель мэра Екатеринбурга по социальной политике Екатерина СИБИРЦЕВА;- глава муниципального образования "Городской округ Черноголовка" Олег ЕГОРОВ;- генеральный директор компании "Атлас коммуникации" Татьяна РАИТИНА;- руководитель Департамента образования администрации городского округа Тольятти Лариса ЛЕБЕДЕВА.Мероприятие состоится в рамках первого всероссийского проекта "Драйвер. Региональные кейсы управления образования", организованного компанией "Атлас коммуникации". Будут обсуждены вопросы государственно-частного партнерства в сфере образования, сетевого взаимодействия, а также глобальные вызовы и региональные практики.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы