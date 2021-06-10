https://ria.ru/20210610/pozhary-1736507739.html

Рослесхоз предупредил об увеличении риска природных пожаров в регионах

Рослесхоз предупредил об увеличении риска природных пожаров в регионах - РИА Новости, 10.06.2021

Рослесхоз предупредил об увеличении риска природных пожаров в регионах

В следующие пять дней условия для лесных пожаров прогнозируются в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Западном округах, праздничные дни... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:29

2021-06-10T17:29

2021-06-10T17:29

архангельское

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

красноярский край

мурманская область

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В следующие пять дней условия для лесных пожаров прогнозируются в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Западном округах, праздничные дни усиливают опасность возгораний, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза."Необходимость таких поручений (усиления режима контроля пожаров - ред.) вызвана вероятностью значительного осложнения лесопожарной ситуации в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории в предстоящие три выходных и праздничных дня с 12 по 14 июня", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, в предстоящие пять дней – с 10 по 14 июня, условия погоды будут максимально содействовать лесным пожарам в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском, Северо-Западном округах, включая центральную часть Якутии, юг Хабаровского, восток Красноярского края, всю территорию Омской, Тюменской, Курганской, Свердловской, Оренбургской, Кировской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми."Самая сложная лесопожарная обстановка отмечается в Якутии и Иркутской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210522/pozhary-1733486889.html

архангельское

красноярский край

мурманская область

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архангельское, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), красноярский край, мурманская область, происшествия