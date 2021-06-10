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Главред "Медузы"* опроверг информацию о закрытии издания
Главред "Медузы"* опроверг информацию о закрытии издания - РИА Новости, 10.06.2021
Главред "Медузы"* опроверг информацию о закрытии издания
Главный редактор "Медузы"* (признана в России иностранным агентом) Иван Колпаков в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о закрытии издания. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:44
2021-06-10T18:44
россия
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный редактор "Медузы"* (признана в России иностранным агентом) Иван Колпаков в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о закрытии издания.Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на гендиректора "Медузы"* Галину Тимченко сообщил, что проект закрывается, поскольку "существующая бизнес-модель рухнула"."Медуза"* не закрывается", - ответил Колпаков на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.Главред издания также предположил, что поводом для слухов могла послужить статья "Голоса Америки"* (признана в РФ иноагентом), в которой говорится о якобы закрытии издания. "Медуза"* продолжает работать", - отметил Колпаков.Минюст России внес "Медузу"* (материнская компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии) в список иноагентов. После этого "Медуза"* сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за этого статуса, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания".*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210604/meduza-1735562272.html
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россия, общество
Главред "Медузы"* опроверг информацию о закрытии издания
18:44 10.06.2021
 
© РИА НовостиАнглийская версия сайта интернет-издания Meduza
Английская версия сайта интернет-издания Meduza - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости

Главный редактор "Медузы"* Иван Колпаков опроверг информацию о закрытии издания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный редактор "Медузы"* (признана в России иностранным агентом) Иван Колпаков в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о закрытии издания.
Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на гендиректора "Медузы"* Галину Тимченко сообщил, что проект закрывается, поскольку "существующая бизнес-модель рухнула".
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"Медуза"* не закрывается", - ответил Колпаков на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Главред издания также предположил, что поводом для слухов могла послужить статья "Голоса Америки"* (признана в РФ иноагентом), в которой говорится о якобы закрытии издания. "Медуза"* продолжает работать", - отметил Колпаков.
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*СМИ, выполняющее функции иноагента.
 
РоссияОбщество
 
 
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