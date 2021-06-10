https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736543243.html

Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах

Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 10.06.2021

Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах

Ситуация с коронавирусом напряженная в тех регионах России, где не соблюдают рекомендуемые меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:56

2021-06-10T20:56

2021-06-10T20:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

белгородская область

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом напряженная в тех регионах России, где не соблюдают рекомендуемые меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он уточнил, что в регионах России идёт вакцинация от коронавируса, вакцин достаточно."Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация - Белгородская область, Чеченская Республика последние недели прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизация ситуации", - отметил Мурашко.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736225758.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), белгородская область, общество