Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Глава Минздрава Мурашко рассказал, в каких регионах сохраняется напряженная ситуация с COVID-19
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом напряженная в тех регионах России, где не соблюдают рекомендуемые меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, которые в том числе с высокой плотностью населения, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
Он уточнил, что в регионах России идёт вакцинация от коронавируса, вакцин достаточно.
"Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация - Белгородская область, Чеченская Республика последние недели прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизация ситуации", - отметил Мурашко.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".