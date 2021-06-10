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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736543243.html
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 10.06.2021
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах
Ситуация с коронавирусом напряженная в тех регионах России, где не соблюдают рекомендуемые меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:56
2021-06-10T20:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
белгородская область
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом напряженная в тех регионах России, где не соблюдают рекомендуемые меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он уточнил, что в регионах России идёт вакцинация от коронавируса, вакцин достаточно."Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация - Белгородская область, Чеченская Республика последние недели прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизация ситуации", - отметил Мурашко.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736225758.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), белгородская область, общество
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах
20:56 10.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Минздрава Мурашко рассказал, в каких регионах сохраняется напряженная ситуация с COVID-19

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом напряженная в тех регионах России, где не соблюдают рекомендуемые меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, которые в том числе с высокой плотностью населения, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".

Он уточнил, что в регионах России идёт вакцинация от коронавируса, вакцин достаточно.
"Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация - Белгородская область, Чеченская Республика последние недели прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизация ситуации", - отметил Мурашко.
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9 июня, 00:39
Пожилые легко переносят вакцинацию от COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Белгородская областьОбщество
 
 
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